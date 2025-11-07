Les jeunes talents de l’ASSE, Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali et Axel Dodote, ont été convoqués avec l’équipe de France U19 pour disputer le Tour de qualification de l’Euro 2025 en Hongrie. Une belle récompense pour la formation stéphanoise, mais un coup dur pour le club qui devra se passer d’eux lors du 7e tour de Coupe de France.

La Fédération Française de Football a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le Tour de qualification du Championnat d’Europe U19 2025. Trois jeunes de l’AS Saint-Étienne y figurent : Axel Dodote, défenseur central solide et prometteur, Luan Gadegbeku, milieu de terrain élégant, et Nadir El Jamali, créatif et percutant dans l’entrejeu.

Les Bleuets affronteront les Îles Féroé (12 novembre), la Bulgarie (15 novembre) et la Hongrie (18 novembre). Trois rencontres décisives pour espérer décrocher une place à l’Euro U19 2025.

Un signe fort pour la formation de l'ASSE

Cette triple convocation vient confirmer le travail de fond réalisé par le centre de formation de l’ASSE, reconnu depuis plusieurs années pour sa capacité à faire éclore des talents. Après les récentes sélections de joueurs comme Saliba ou Fofana, la présence de Dodote, El Jamali et Gadegbeku en équipe de France jeunes démontre que le vivier stéphanois reste une valeur sûre du football français.

Le staff forézien peut se féliciter de voir ces trois éléments majeurs poursuivre leur progression au niveau international.

Une absence remarquée pour le 7e tour de Coupe de France

Si cette sélection est une excellente nouvelle pour les joueurs et pour l’image du club, elle représente aussi un casse-tête pour le staff de l’équipe première. Les trois jeunes ne seront pas disponibles pour le 7e tour de Coupe de France, programmé le week-end du 15 novembre, période correspondant à leur rassemblement en Hongrie.

Une absence qui pourrait peser, notamment si les jeunes étaient amenés à renforcer le groupe professionnel pour cette échéance.

Quoi qu’il en soit, cette convocation confirme que Saint-Étienne continue de briller grâce à sa jeunesse, preuve que l’ASSE reste une référence en matière de formation en France.