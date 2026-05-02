L’ASSE va défier à Rodez, ce samedi soir pour la 33ᵉ journée de Ligue 2. Après deux défaites de suite, les Verts sont dans l’obligation de se relancer à Paul Lignon, dans un stade qui ne leur réussit pas… Retour sur le dernier voyage des ligériens dans l’antre ruthénoise.

La saison a mal démarré pour l’ASSE. Climatisés en fin de rencontre, les Verts ont été battus d’entrée à domicile face à Grenoble. Les hommes de Laurent Batlles ont donc pour ambition de lancer leur saison dans l’Aveyron.

Programmée à quinze heures, la rencontre est cependant repoussée. En parcage, une bagarre à éclaté entre les Magic Fans et les Green Angels. Une situation qui a nécessité une intervention des forces de l’ordre au bord de la pelouse…

Rodez frappe avant la pause

Après une heure d’attente, la rencontre débute enfin. Les ruthénois sont entreprenants d’entrée et testent la vigilance de Larsonneur dès la première minute. L’ancien du VAFC détourne un centre tir puissant, en corner.

L’ASSE tente de réagir avant le quart d’heure de jeu. Mpassi se détend sur une frappe de Bouchouari. Le ballon arrive alors dans les pieds de Victor Lobry qui butte à son tour sur le derrière rempart du RAF. Cinq minutes plus tard, Appiah centre au sol pour Wadji qui manque le cadre aux six mètres.

Il faut ensuite attendre la quarantième minute pour avoir une nouvelle occasion. Sur corner Valério devance Pétrot d’une manière peu académique. Sa reprise passe entre les jambes de Gautier Larsonneur et permet au RAF de mener à la pause.

Les locaux auront même une balle de 2-0 avant de rentrer aux vestiaires. Lancé dans la profondeur, Hountondji butte sur un Larsonneur qui évite à l’ASSE de concéder le but du break.

L’ASSE revient avant de craquer en fin de partie

En seconde période, les Verts reviennent avec de meilleures intentions. Au bout de trois minutes, Benjamin Bouchouari s’infiltre avant de tenter sa chance aux abords de la surface. La frappe rasante du marocain vient s'écraser sur le poteau.

À la 56ᵉ, Fomba trouve Sissoko qui est fauché par Mpassi dans la surface. L’arbitre siffle pénalty et offre l’occasion au malien d'inscrire son premier but avec l’ASSE. L’attaquant arrivé libre de Sochaux ne tremble pas ét égalise.

Quinze minutes plus tard, le jeune Karim Cissé est trouvé dans la profondeur mais butte sur un Mpassi bien placé. La rencontre semble ensuite se diriger vers un score nul jusqu’au temps additionnel. Aïmen Moueffek est alors trouvé dans la profondeur et centre en retrait juste avant de subir un tacle appuyé. La frappe de Chambost est repoussée et l’action se poursuit sans que l’arbitre ne revienne sur la faute.

Alors que le temps additionnel se poursuit, Rodez aura aussi une dernière opportunité. Larsonneur repousse la frappe de Buades dans les pieds d’Appiah qui est vite pressé. Le ballon arrive alors sur le ruthénois qui envoie le ballon au fond.

L’ASSE enchaîne un second revers dans les arrêts de jeu en autant de journées…