Saint-Étienne n'ira pas à Rodez pour se promener. Après la gifle reçue face à Troyes (0-3), les Verts n'ont plus le choix : gagner à Paul-Lignon samedi, puis recevoir Amiens, et espérer un faux pas du Mans. Problème : Rodez arrive en forme, invaincu depuis 18 matchs, et son coach Didier Santini attendait ce rendez-vous avec impatience. Il l'a dit clairement cette semaine dans Centre Presse Aveyron. Ambiance de finale garantie.

Rodez, 18 matchs sans défaite et une faim intacte

Le contexte ruthénois, d'abord. Rodez n'a plus perdu depuis 18 rencontres — une série folle pour une équipe qui lutte pour une place de barragiste en fin de saison. Les Ruthénois pointent à la 6e place avec 52 points, à égalité avec Reims (5e) à la différence de buts, deux longueurs derrière Red Star (4e) et deux points devant Montpellier (7e). Tout se joue dans un mouchoir de poche.

Le nul ramené de Laval (0-0) ce week-end a laissé des regrets. Santini ne l'a pas caché : « On sait qu'on avait trois finales, il fallait essayer de ramener trois points pour mettre le plus de pression sur nos adversaires directs et ça revient derrière. On a manqué de rythme en première mi-temps, mais on a fait une meilleure deuxième avec pas mal d'opportunités de gagner. »

Sur Laval, qui a su jouer le coup défensivement, il est lucide : « Laval a bien joué le coup en essayant de péter le rythme, de ne pas trop nous laisser d'espace. Il nous a manqué de justesse. »

Et même sans victoire, la série reste impressionnante : « D'un côté, 18 matchs sans perdre c'est fou, mais tu veux toujours gagner. » Le bilan est là. L'appétit aussi.

Paul-Lignon à guichets fermés : Santini promet du spectacle

Pour le match face à l'ASSE samedi, le stade Paul-Lignon sera plein à craquer. Guichets fermés. Une atmosphère de fin de saison, deux équipes avec des enjeux directs, un duel entre un club en quête de montée et une formation ruthénoise qui rêve de playoffs.

Santini n'a pas cherché à minimiser l'événement, au contraire, il l'a embrassé avec enthousiasme : « Les deux équipes auront l'obligation de gagner, c'est ça qui est bien ! C'est ça la beauté du foot ! On peut encore rêver. »

Le message au groupe et aux supporters est clair : « Il faudra s'éclater et donner du plaisir aux gens. Et le meilleur gagnera ! À la maison, ça va être fantastique de jouer face à cette grande équipe. »

Sur le plan tactique, il a déjà identifié le défi principal posé par les Verts : « Il faudra jouer notre jeu et y croire jusqu'au bout. Ce sera un match assez fou. Il faudra mettre beaucoup de valeurs, de folie, contre une équipe qui, on le sait, aura énormément la possession. »

Pour l'ASSE, Rodez c'est une finale sans filet

Du côté stéphanois, les calculs sont simples. Après le 0-3 encaissé face à Troyes, Saint-Étienne est 3e avec 57 points, un de moins que Le Mans (58). Les Verts n'ont plus droit à l'erreur sur leurs deux dernières journées.

Samedi à Rodez, puis le 9 mai en recevant Amiens à domicile. Deux matchs, deux victoires obligatoires. Et derrière, il faut que Le Mans trébuche au moins une fois — face à Reims à la J33, ou à Bastia à la J34.

L'équation est connue. Le calendrier est connu. Ce qui l'est moins, c'est la capacité de l'ASSE à rebondir après une soirée traumatisante à Geoffroy-Guichard. Trois buts encaissés à domicile, dans un stade à guichets fermés qui attendait une fête — c'est le genre de soirée qui peut laisser des traces.

La réponse devra venir vite. Dans cinq jours, à Rodez, face à une équipe en feu, dans une ambiance de chaudron.

Santini a prévenu : « Le meilleur gagnera. » Montanier et ses joueurs sont avertis.

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Source : Centre Presse Aveyron