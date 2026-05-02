La 33e journée de Ligue 2 se dispute ce samedi soir avec un multiplex particulièrement attendu. À deux journées de la fin, les enjeux restent nombreux, aussi bien pour la montée que pour le maintien. L’ASSE joue gros à Rodez, dans une soirée où chaque résultat va compter.

Le contexte est clair. Si Troyes a déjà validé sa montée en Ligue 1, tout reste ouvert derrière. Le Mans occupe actuellement la deuxième place, synonyme d’accession directe, avec seulement un point d’avance sur l’ASSE. Une situation qui place les Verts dans l’obligation de réagir après leur revers face aux Troyens. Le déplacement à Rodez, sixième, s’annonce délicat. Dans le même temps, Le Mans reçoit Reims, cinquième, dans un duel entre prétendants. Les deux concurrents directs n’auront donc aucun répit.

Derrière, la bataille pour les places de barragiste reste dense. Le Red Star, Montpellier et Annecy restent en embuscade. Chaque point peut modifier le classement et faire basculer la saison des équipes encore en course pour la montée. L’ASSE doit aussi regarder derrière elle. Une contre-performance pourrait relancer complètement la lutte pour le top 5.

Maintien en Ligue 2 : une tension toujours forte

La lutte pour le maintien n’est pas moins indécise. Amiens et Bastia semblent en difficulté, mais mathématiquement, rien n’est encore joué. Derrière, plusieurs équipes restent sous pression. Clermont et Nancy ne comptent que deux points d’avance sur Laval, actuel barragiste.

Dans ce contexte, toutes les affiches comptent. Certaines concernent la montée, d’autres le maintien, mais aucune n’est sans enjeu.

Programme et diffusion du multiplex

Le multiplex de cette 33e journée de Ligue 2 est à suivre ce samedi 2 mai à 20 heures sur beIN SPORTS 2. Plusieurs rencontres seront également disponibles sur les canaux additionnels du diffuseur.

Rodez - ASSE sera diffusé sur beIN SPORTS 1

Le Mans - Reims sur beIN SPORTS Max 4

Troyes - Laval sur beIN SPORTS Max 5

Amiens - Red Star sur beIN SPORTS Max 6

Montpellier - Clermont sur beIN SPORTS Max 7

Guingamp - Bastia sur beIN SPORTS Max 8

Les autres rencontres complètent ce multiplex et seront visionnables sur beIN WEB : Pau - Nancy, Boulogne-sur-Mer - Annecy et Dunkerque - Grenoble.

Une soirée qui peut tout décider

À l'occasion de cette 33e journée, il n’y a plus de calcul possible. Deux journées restent à disputer, et les écarts sont minimes. L’ASSE joue sa montée directe, Le Mans doit défendre sa position, et plusieurs équipes luttent encore pour leur survie. Le multiplex de ce samedi soir peut redessiner complètement le classement. Pour les Verts, l’objectif est simple. Gagner à Rodez et espérer un faux pas du Mans. Sans cela, la montée directe s’éloignera.