Après sa victoire face au Panama, le Ghana peut espérer rejoindre le tableau final de la Coupe du Monde. Les Black Stars défiaient le favori du groupe L ce mardi soir. Résumé de la rencontre des coéquipiers d’Augustine Boakye face à l’Angleterre.

Plusieurs favoris comme l’Espagne et le Portugal se sont manqués lors de leur entrée en lice. Respectivement tenues en échec par le Cap-Vert et le Congo, les deux sélections de la péninsule ibérique n’ont pas rassuré avant, finalement, de réagir face à l'Arabie saoudite (4-0) et l'Ouzbékistan (5-0). Leurs principaux concurrents comme l’Argentine, tenante du titre, la France ou l’Angleterre ont eux envoyé des premiers signaux positifs.

Dans la poule L, les Anglais ont brillé face à de valeureux Croates, finalistes de la Coupe du Monde en 2018. Les vice-champions d’Europe espèrent aller décrocher une seconde étoile sur le sol américain.

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Ce mardi soir, les Three Lions défiaient le Ghana à Boston lors du second match de la phase de groupe. Le vainqueur avait l’occasion d’assurer une qualification en seizièmes de finale.

Le Ghana a bien débuté sa Coupe du Monde

Avant de débuter cette rencontre, les Black Stars avaient aussi bien démarré leur mondial. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, les Ghanéens sont allés chercher trois points précieux face au Panama. Sur la pelouse de Toronto, Caleb Yirenkyi a délivré son peuple en inscrivant l’unique but du match au bout du temps réglementaire.

Coupe du Monde : Le Ghana bat le Panama sans Boakye

Un succès qui a permis au Ghana de prendre une option sur une qualification au prochain tour. Si le match face à la Croatie programmé samedi soir a des allures de finale pour la seconde place, les coéquipiers d’Augustine Boakye espéraient créer la surprise face aux Britanniques.

Ce mardi soir, le joueur de l’ASSE, qui n’a pas joué face au Panama, espérait connaître ses premières minutes en sélection. Le Ghana entendait bien jouer son va-tout face aux hommes de Thomas Tuchel pour déjouer tous les pronostics dans ce groupe L de la Coupe du Monde 2026.

Le résumé d'Angleterre - Ghana

Sur le banc au coup d'envoi, Boakye assiste à un début de match conforme aux attentes. Grande favorite de la rencontre, l'Angleterre prend totalement le contrôle du ballon. Problème pour l'équipe de Tuchel, la domination est complètement stérile. À la 35e minute, les Anglais ont 85% de possession, effectué 276 passes (96% de réussite) et quasiment jamais eu à jouer dans leur moitié de terrain. Problème, le danger est inexistant avec cinq tentatives hors cadres. En face, les Ghanéens tentent de piquer sur de rares transitions rapides comme lorsque Semenyo récupère un ballon dans la surface avant d'être contrer (43').

Au retour des vestiaires, dans une rencontre toujours aussi intense physiquement, la physionomie reste similaire. Sentant le bon coup à portée de pieds, les Black Stars piquent même en contre-attaques. Toujours remplaçant, Boakye voit notamment Anu, entré quelques secondes plus tôt, passer proche de provoquer l'exclusion de Pickford (67'). La faute du gardien anglais ne sera finalement pas revue par la VAR. Face à des Three Lions toujours aussi peu inspirés, le Ghana prend confiance et Anu est repris in extremis par Konsa (79') dans une situation où, là encore, l'arbitrage vidéo aurait pu intervenir.

S'ensuit une action complètement folle où le Ghana se retrouve miraculé. Après un tir de Saka détourné par Asare, O'Reilly reprend un centre mais voit sa tête s'écraser sur la barre transversale. Voyant le ballon lui revenir dessus, Kane est face au but mais ne parvient pas à donner l'avantage aux Anglais. Acculés sur leur but en fin de partie, les Black Stars s'en sortent encore avec un sauvetage sur sa ligne d'Oppong sur une tête de Guéhi (90'+3).

Le Ghana devrait jouer les 16es de finale

Héroïques, les coéquipiers d'un Boakye encore resté sur le banc arrachent finalement un nul leur permettant d'avoir quatre points en deux rencontres. Avant de défier la Croatie (27 juin, 23 h), le Ghana est en excellente position pour accrocher, a minima, une place de meilleur troisième synonyme de qualification en seizièmes !