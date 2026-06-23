La DNCG a rendu son verdict ce lundi 23 juin. Si plusieurs clubs de Ligue 1 ont obtenu le feu vert du gendarme financier du football français, d'autres devront encore patienter. Une décision particulièrement attendue dans un contexte économique toujours tendu pour de nombreuses formations professionnelles.

La DNCG poursuit son tour d'horizon des clubs professionnels français. Ce lundi 23 juin, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a communiqué une nouvelle série de décisions dans le cadre de l'examen des situations financières pour la saison 2026-2027.

Si certains clubs peuvent souffler après leur passage devant l'instance, d'autres restent sous surveillance. Les décisions prises concernent notamment plusieurs pensionnaires de Ligue 1 ainsi qu'un club de Ligue 2.

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DNCG : Nice et Strasbourg rassurés

Parmi les clubs examinés ce lundi, l'O.G.C. Nice et le R.C. Strasbourg Alsace ont obtenu une décision particulièrement favorable.

La DNCG n'a prononcé aucune mesure à l'encontre des deux formations. Un signal positif qui confirme la solidité des dossiers présentés par les dirigeants niçois et strasbourgeois.

Même constat du côté de l'AS Nancy Lorraine en Ligue 2. Le club lorrain a également obtenu un feu vert complet sans restriction particulière pour préparer son exercice 2026-2027.

Ces décisions permettent aux clubs concernés d'aborder leur mercato estival avec davantage de sérénité.

Monaco sous encadrement, Marseille encore dans l'attente

La situation est en revanche différente pour l'AS Monaco. Le club de la Principauté se voit imposer un encadrement de sa masse salariale.

Cette mesure n'est pas exceptionnelle dans le paysage du football français. Elle limite toutefois la marge de manœuvre du club sur le marché des transferts et dans sa gestion des contrats professionnels.

Le cas de l'Olympique de Marseille suscite également l'attention. La DNCG a décidé de prononcer un sursis à statuer. L'instance attend désormais des éléments complémentaires de la part du club phocéen avant de rendre sa décision définitive.

Cette situation ne signifie pas nécessairement qu'une sanction sera prononcée. Elle traduit néanmoins la volonté du gendarme financier d'obtenir davantage de garanties avant de valider le dossier marseillais.

Une période décisive pour les clubs français

Comme chaque été, les passages devant la DNCG constituent une étape incontournable dans la préparation de la nouvelle saison.

Les décisions rendues peuvent avoir un impact direct sur les stratégies de recrutement, les prolongations de contrats ou encore les ambitions sportives des clubs.

Alors que plusieurs dossiers majeurs restent encore à être examinés dans les prochains jours, les regards se tournent désormais vers les futures annonces de l'instance. Du côté de Marseille notamment, la prochaine décision de la DNCG sera scrutée avec attention par les supporters comme par les observateurs du football français.

Source : DNCG