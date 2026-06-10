Alors que le calendrier officiel de la saison 2026-2027 a été dévoilé ce mercredi, la LFP en a également profité pour annoncer la programmation TV des deux premières journées de Ligue 2. L'ASSE connait donc la date et l'heure de ses deux premières rencontres

Pour débuter sa saison, l’ASSE se rendra sur la pelouse d’un promu. Les hommes de Ian Cathro défieront Sochaux au Stade Bonal pour la première fois depuis octobre 2022. À l’époque, le FCSM s’était imposé sur le score de deux buts à un.

Rétrogradé administrativement en National à l’issue de l’exercice 2022-2023, Sochaux a réussi a remonter en cette fin de saison et retrouvera la Ligue 2 face à un autre club historique.

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Calendrier Ligue 2 2026-27 : L'ASSE débutera chez un promu

La semaine suivante, l’ASSE retrouvera le Clermont Foot pour sa première réception de la saison. Huit mois après la dernière victoire de l’ère Horneland, les Auvergnats viendront dans le Chaudron avec l’ambition de venir chercher leur premier succès à Geoffroy-Guichard depuis janvier 2011.

Les deux premiers matchs de l’ASSE sont programmés

L’ASSE ira à Sochaux le samedi 8 août à 20h45 lors de son 1ᵉʳ match de Ligue 2. Cette première journée de championnat verra ses neuf rencontres se jouer en même temps. Il en sera de même pour la seconde, six jours plus tard. Les Verts recevront Clermont le Vendredi 14 août prochain à 20h45. Les deux rencontres seront diffusées sur Bein Sports 1.

Ligue 2 : L'ASSE connait son calendrier pour la saison 2026-2027

Programmation complète des deux premières journées de Ligue 2

Voici le programme complet de la 1ère journée de Ligue 2 BKT diffusée sur beIN SPORTS pour la saison 2026/2027 :

Samedi 8 août à 20h45 sur beIN SPORTS 1

FC Sochaux-Montbéliard – AS Saint-Étienne

Tous les matchs samedi 8 août à 20h45 en multiplex sur beIN SPORTS 2 et tous les matchs en intégralité sur les canaux beIN SPORTS MAX

US Boulogne CO – AS Nancy Lorraine

Clermont Foot 63 – Stade de Reims

USL Dunkerque – Grenoble Foot 38

FC Metz – En Avant Guingamp

Montpellier Hérault SC – Dijon FCO

FC Nantes – Red Star FC

Pau FC – FC Annecy

Rodez Aveyron Football – Stade Lavallois MFC

Voici le programme complet de la 2ème journée de Ligue 2 BKT diffusée sur beIN SPORTS pour la saison 2026/2027 :

Vendredi 14 août à 20h45 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – Clermont Foot 63

Tous les matchs vendredi 14 août à 20h45 en multiplex sur beIN SPORTS 2 et tous les matchs en intégralité sur les canaux beIN SPORTS MAX

FC Annecy – Rodez Aveyron Football

Dijon FCO – Pau FC

Grenoble Foot 38 – FC Metz

En Avant Guingamp – US Boulogne CO

Stade Lavallois MFC – FC Nantes

AS Nancy Lorraine – Montpellier Hérault SC

Red Star FC – FC Sochaux-Montbéliard

Stade de Reims – USL Dunkerque