L'ASSE s'est offerte hier soir le Stade de Reims dans le choc de la 6e journée de Ligue 2 (3-2). Mais les Verts ont souffert pour accrocher les trois points. Maxime Bernauer a livré son analyse au micro d'Ici Saint-Etienne.

"Très très content de gagner ce match, confie Maxime Bernauer. On savait que ça allait être compliqué. Ça n’a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments où on a été mieux, d’autres moins. Mais le plus important, c’était de rester invaincus, de prendre les trois points, d’être seuls leaders et de gagner en confiance avant d’entamer cette semaine à trois matchs."

"Le plus important, c’était de rester invaincus"

Pour le défenseur, Reims représente jusqu’ici l’adversaire le plus coriace affronté par les Verts. "Je pense que c’est la plus belle équipe qu’on a jouée depuis le début de la saison. Après, il y a des périodes où on aurait dû mieux faire. On s’est aussi mis en difficulté tout seuls.Les 15-20 premières minutes, on n’a pas pris assez de responsabilités dans le jeu. Ça s’est vu avec pas mal de ballons mal gérés, d’hésitations, de déchets, alors qu’en général on est meilleurs dans ces situations.

Après, on a aussi montré du caractère. Dès qu’on a réussi à casser leur première ligne, il y a eu de l’espace, et là on a su garder des phases de possession haute. À ce moment-là, ils étaient gênés, et c’est dans ces situations qu’on est les meilleurs. (...) Pour les deux penalties, il faudrait que je revoie les images."

Bernauer félicite Miladinovic !

Pour sa première titularisation en Ligue 2, Igor Miladinovic a éclaboussé Eirik Horneland de son talent. Une analyse partagée par Maxime Bernauer.

"Je suis aussi très content pour Igor. Ce n’était pas évident pour lui d’arriver si jeune de Serbie et de jouer très peu la première saison. Ça va lui faire du bien, à lui et au groupe, parce que c’est vraiment quelqu’un de bien. (...) Ça prouve au coach qu’il peut compter sur lui. Pour le vestiaire, c’est top, parce que tout le monde l’aime bien.

Avant d’ajouter, amusé : "Celui d’Igor ou celui de Lucas ? Je dirais Igor. Lucas en marquera d’autres, j’espère qu’Igor aussi, mais celui-là a un petit truc en plus : une lucarne, et c’était son premier. C’était exceptionnel. Ça fait partie du spectacle, et quand les supporters voient des buts comme ça, ça ajoute encore plus d’ambiance. Et quand ça se termine bien, c’est tout bénef."

"C’est exceptionnel de jouer devant un stade plein."

"Il y a toujours des choses à améliorer, heureusement. Mais le plus important, c’est de partager ça avec tout le monde. C’est exceptionnel de jouer devant un stade plein. Regarder les tribunes avant même la fin du match, c’était incroyable. Il ne faut pas banaliser ça. C’est aussi pour ça qu’on gagne ces matchs : avec un douzième homme pareil, c’est exceptionnel. On aura besoin des supporters pour continuer ce bon début de saison."

Un nouveau poste pour le défenseur en Ligue 2 ?

Enfin, le joueur a évoqué son rôle inhabituel de latéral en cours de match. "Passer de latéral gauche à latéral droit, ça s’est décidé au dernier moment. J’ai essayé de m’adapter. C’était un peu plus compliqué parce que j’ai souvent dû défendre à deux contre un. J’ai fait du mieux que j’ai pu. En face, il y avait de la qualité aussi. Ce n’est pas mon poste de prédilection, mais j’ai essayé de jouer avec mes qualités. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. Mais comme je l’ai dit en conf’ de presse, ce n’est pas de la fausse humilité : les résultats priment toujours sur ma situation personnelle."

Avec cette nouvelle victoire, l’ASSE confirme son excellent début de saison et conserve son statut de leader. Mais, comme le rappelle Bernauer, rien n’est encore acquis. La saison est encore longue.