L'ASSE a pris le meilleur sur le Stade de Reims ce samedi. Victoire 3-2 malgré quelques frayeurs face à des rémois coriaces. Irvin Cardona a livré son analyse de la rencontre en zone mixte. Des propos recueillis par Ici Saint-Etienne Loire.

Vainqueurs au coup de sifflet final, les hommes d’Eirik Horneland ont plusieurs fois tremblé face aux offensives rémoises. Mais au bout du compte, ce sont bien les Verts qui ont su faire la différence.

"On prend les trois points, et c’est ça qui compte"

"On joue pour gagner, c’est le plus important. Parfois tout se passe super bien, parfois c’est plus compliqué. Aujourd’hui, il y a eu de très bonnes choses, mais aussi des moments plus difficiles. Au final, on prend les trois points, et c’est ça qui compte. Tant qu’on gagne, c’est le principal."

Irvin Cardona reconnaît d’ailleurs la supériorité des Rémois sur une bonne partie de la première mi-temps. "L’entame un peu ratée ? Franchement, je ne saurais pas trop l’expliquer. On savait qu’ils allaient mettre du pressing, chercher à avoir la possession comme nous, parce qu’on a un peu les mêmes idées de jeu. J’ai pas vraiment d’explication, mais on a su redresser la barre et marquer ce but qui nous a fait du bien."

La clé réside sans doute dans l’approche tactique des Champenois. "Jouer contre des blocs bas ? On s’y est habitués depuis le début de la saison. Beaucoup d’équipes nous attendent et cherchent à jouer en contre. À nous de faire tourner, d’être patients et d’attendre que ça s’ouvre."

"Lucas Stassin, on sait tous que c’est un vrai finisseur"

Mais Irvin Cardona et les siens doivent surtout la victoire à un Lucas Stassin une nouvelle fois décisif. En deux matchs, le Belge est déjà impliqué sur quatre buts. "Lucas Stassin, on sait tous que c’est un vrai finisseur. Il enchaîne les frappes, et son deuxième but le montre bien avec un super enchaînement. Il nous apporte aussi de la sérénité dans le jeu, c’est important."

L’attaquant stéphanois en profite pour saluer également la prestation de son coéquipier Igor Miladinovic. "C’est un mec qui a une super mentalité, il bosse énormément aux entraînements. Même dans les moments durs, il ne lâche rien. Vous l’avez vu sur le terrain, on était tous contents pour lui. Il mérite et je suis super heureux pour lui. Qu’il continue comme ça. Après, son but est plus joli que le mien, c’est clair (sourire). Mais pour moi, un but c’est un but : genou, lucarne ou poteau rentrant, tant que ça va au fond, ça me va."

Malgré la victoire, Cardona ne cache pas sa frustration personnelle. "Après, si je dois être honnête, je n’ai pas fait un bon match, même si je donne une passe décisive à Lucas. Je ne suis pas très satisfait de moi. Mais il y a un autre match qui arrive vite, donc il faut passer à autre chose rapidement."

Un programme chargé en Ligue 2 attend l'ASSE !

Pas de temps pour souffler : les Stéphanois enchaînent dès mardi avec un déplacement à Amiens pour la 7e journée de Ligue 2. "Pour mardi contre Amiens, le programme est simple : soins demain, bien récupérer, bien dormir, une bonne sieste… On doit vite se préparer, comme toutes les équipes, et ça devrait le faire."