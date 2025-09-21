Dans la douleur, certes, mais les Stéphanois sont repartis de Reims avec trois points précieux (3-2). Au micro d’Ici Saint-Étienne, le défenseur Chico Lamba est revenu sur cette victoire et sur les performances individuelles qui l’ont marquée.

Première réussie pour Igor Miladinovic en Ligue 2. Aligné par un Eirik Horneland contraint de composer, le jeune milieu n’a pas fait regretter ce choix à son entraîneur. Auteur d’un but qui restera dans les mémoires, le Serbe a livré une prestation quasi parfaite dans l’entrejeu stéphanois. Récupérations, projections, justesse technique… Miladinovic a maîtrisé son sujet de bout en bout.

Lamba pas surpris du niveau de Miladinovic

Chico Lamba n’a pas manqué de saluer sa prestation en zone mixte. "Igor, ça ne nous surprend pas. On le voit tous les jours à l’entraînement, on sait qu’il a du ballon, affirme le Portugais. Il lui manquait juste une opportunité pour montrer ce qu’il sait faire. Il a très bien joué sur les deux derniers matchs."

Le défenseur a également été interrogé sur le doublé de Lucas Stassin. Sans surprise, il a de nouveau insisté sur l’importance de l’attaquant belge. "Et puis Lucas… Lucas, c’est un super joueur. Il est important pour l’équipe, il nous fait beaucoup de bien. Il a une grande facilité à marquer des buts."

L’ASSE doit rester concentrée

Avec ce succès, les Verts consolident leur place de leader et confirment leur bonne dynamique. Mais Chico Lamba a trouvé des points à améliorer pour les prochaines échéances. "C'était un match à la fois difficile et un petit peu fou. Il faut qu'on arrive à s'améliorer sur les débuts de match. On n'a pas fait celui qu'on espérait ce soir. Il faut qu'on arrive à garder un petit peu plus le ballon."

Chico Lamba refuse le moindre excès de confiance. "On est leader aujourd’hui, confirme le défenseur stéphanois. Mais il reste encore une vingtaine de matchs. On se concentre surtout sur la semaine qui arrive, avec les prochaines rencontres."

Un message clair avant deux nouveaux rendez-vous : un déplacement compliqué mardi prochain sur la pelouse de l’Amiens SC, juste avant la réception périlleuse de Guingamp.

Le but de Miladinovic en images