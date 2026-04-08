Dans cinq journées, l'ASSE sera fixée. Deuxièmes de Ligue 2, les Stéphanois ont déjà un pied et demi dans l'élite. Mais rien n'est encore joué. Le onze de départ reste en construction, tandis que les poursuivants se rapprochent dangereusement. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Avec le maigre point arraché sur la pelouse de l’ASNL, l’ASSE (54 points) s’impose une pression dont elle se serait bien passée il y a encore quelques semaines. Pourtant, devant, l'ESTAC (58 points) concédait le nul à Montpellier. Derrière, Le Mans (53 points) se rapproche dangereusement des Stéphanois après sa victoire face à Pau (4-0).

En Ligue 2, l’intensité fera la différence

Certes, tout se jouera sur le terrain. Mais le principal défi sera mental. "Au-delà du système, que ce soit en 4-3-3 ou en 3-4-3, moi ce que je veux surtout voir, c’est de l’intensité", souligne Bérenger Tournier, journaliste pour Midi Libre et chroniqueur pour Peuple Vert.

"Il va falloir mettre ce qui nous a cruellement manqué en première période face à Nancy", ajoute-t-il. Face à des adversaires comme Dunkerque ou Troyes, "on ne peut pas se permettre de jouer à deux à l’heure."

À l’approche du dénouement, les Stéphanois doivent "être au rendez-vous dans l’état d’esprit", souligne Alexandre, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. "Je peux comprendre qu’en début de saison, certains puissent être un peu moins concernés. Mais là, à cinq journées de la fin, ce n’est pas possible."

Regarder dans le rétro plutôt que devant

À l'issue d'une année perdue dans l'antichambre, une montée en Ligue 1 est plus qu'espérée. Peu importe la manière, avoue Bérenger Tournier. "Le titre, je m’en fous complètement. Ce qui compte, c’est la montée en Ligue 1. Elle est tellement importante, surtout au vu des investissements réalisés."

Si Troyes semble filer seul en tête, l’ASSE doit surtout garder un œil dans son rétroviseur. "Les résultats des concurrents directs pour le titre ne sont pas ceux que je regarde en priorité", ajoute-t-il.

Surtout, la victoire du Mans à Pau rabat les cartes. "Il faut être lucide", souligne Alexandre. "Le Mans est revenu très proche, à un point. Et nous, on reçoit Dunkerque, une équipe qui nous a souvent posé des problèmes. Il va falloir absolument gagner. (...) Il ne faut pas se voir trop beau par rapport à ce que l’on est réellement."

Les hommes de Philippe Montanier vont être confronté à des équipes mortes de faim, relève ce dernier. "Après Dunkerque, on va à Bastia. On sait ce que cela représente, un déplacement en Corse. Puis on reçoit Troyes, avec un enjeu évident. Derrière, il y a Rodez, qui va jouer une place en play-off. Et on termine avec Amiens, qui pourrait encore jouer son maintien. Cela veut dire que l’on va affronter des équipes qui auront toutes quelque chose à jouer. Elles ne seront pas en roue libre."

Maubleu ou Larsonneur : l'ASSE toujours dans le flou ?

Gautier Larsonneur sur le banc, Aimen Moueffek relégué à de la rotation, ou encore Dennis Appiah dans les couloirs : les choix de Philippe Montanier laissent encore planer quelques incertitudes à l’approche du sprint final.

Pourtant, c'est dans le choix des hommes que la différence peut se faire.

"Il sera aussi guidé par les joueurs disponibles et ses forces du moment", tranche Alexandre. Notamment, un retour de Brice Maubleu sur le banc est attendu. "Son intérim a été convaincant. Il a été sobre, efficace", souligne Bérenger. Mais la capitaine de l'ASSE demeure le numéro un. "Je trouverais cela étonnant de ne pas le remettre. (...) Il revient de blessure, il était performant avant, donc la logique voudrait qu’il retrouve sa place."

Cette courte alternance pourrait toutefois s’avérer bénéfique en vue de la fin de saison. Notamment pour remobiliser son gardien.. "Il ne faut pas oublier que Philippe Montanier est un ancien gardien de but", rappel Alexandre. "Il y a aussi toute une gestion psychologique des gardiens qu’il maîtrise très bien. Montanier sait exactement ce qu’il fait."