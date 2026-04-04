L’AS Saint-Etienne (ASSE) se déplaçait au Stade Marcel-Picot ce samedi soir pour défier Nancy. Les Verts souhaitaient enchaîner un second succès de suite et un huitième match sans défaite sur la pelouse de l’ASNL. Résumé de la rencontre de la 29ᵉ journée de Ligue 2 entre les Lorrains et les Stéphanois.

Après deux semaines de trêve internationale, l’ASSE espérait poursuivre sa bonne série. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, les Verts n’ont perdu que deux points. Prolonger cette dynamique était essentiel pour garder la distance avec ses poursuivants et grapiller sur Troyes qui avait tenu en échec à Montpellier plus tot dans la journée (2-2).

Entame catastrophique

Dès les premières minutes, la rencontre bascule en faveur de Nancy. À la 6e minute, une longue transversale surprend la défense de Saint-Étienne et trouve Fdaouch sur le côté gauche. Profitant de l’espace, il élimine le retour de Pedro et conclut d’un superbe tir du pied droit dans le petit filet opposé, ouvrant ainsi le score. Ce but rapide place immédiatement l’ASSE dans une position délicate.

Malgré ce coup dur, les Verts prennent progressivement le contrôle du ballon. Après un quart d’heure de jeu, ils affichent 64 % de possession, mais cette domination reste stérile, sans occasions franches à signaler. Nancy, bien organisé, se contente de défendre solidement et d’exploiter les contres.

Juste avant la pause, à la 44e minute, Saint-Étienne obtient une occasion en or de revenir au score. Cardona provoque dans la surface et chute après un contact avec Fdaouch, ce qui pousse l’arbitre à accorder un penalty. Cependant, dans le temps additionnel de la première période, Davitashvili échoue face au gardien Enzo Basilio, qui réalise une belle parade en plongeant du bon côté. La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-0 pour Nancy, malgré la domination stéphanoise.

L'ASSE n'y arrive pas

Au retour des vestiaires, l’entraîneur de l’ASSE décide de réagir en modifiant son dispositif pour passer en 4-3-3, avec notamment les entrées de Moueffek et Lamba. La défense est également réorganisée après la sortie sur blessure de Pedro, remplacé par Annan.

La plus belle occasion est pour Lucas Stassin qui seul face au portier adverse, frappe au-dessus du cadre. En seconde période, les Verts continuent de pousser mais se heurtent à un Basilio en grande forme. À la 78e minute, Duffus tente une frappe puissante depuis l’angle de la surface, mais le gardien nancéien réalise une nouvelle parade spectaculaire, repoussant le ballon des deux poings.

Malgré leurs efforts et leur domination globale, les Stéphanois manquent d’efficacité et de réussite. Il faut attendre la 96e minute et ce débordement de Cardona qui trouve la tête de Stassin. 1-1, c'est le score final. Les Verts ratent le coche mais évitent tout de même le pire.