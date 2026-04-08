Le sprint final est bien lancé. Les journées s’égrènent, la Ligue 2 se resserre. La 29e journée n’a pas bouleversé la hiérarchie en tête, mais elle a encore vu Le Mans se rapprocher de l'ASSE. Qui a le mailleur calendrier entre Troyes, l'ASSE et Le Mans ?

Leader solide depuis de longues semaines, Troyes s'est fait accroché à Montpellier (2-2). L'ESTAC reste en tête avec 58 points. Mais derrière, la dynamique change. L'ASSE a perdu un joker à Nancy (1-1) et Le Mans ne lâche rien. Le Red Star et Reims semblent aujourd'hui trop loin à cinq journée de la fin. Dans ce contexte, le programme des prochaines semaines mérite d'être cruté de très près.

Troyes, deux déplacements compliqués

À commencer par celui de Troyes. Sur le papier, le leader n’est pas le plus à plaindre, mais la réalité est plus nuancée. Les Aubois vont devoir négocier plusieurs déplacements délicats, notamment à Montpellier et Rodez, deux équipes encore en course pour le haut de tableau. Surtout, un choc les attend à Geoffroy-Guichard face à Saint-Étienne. Un rendez-vous qui pourrait peser très lourd dans la balance. Si la fin de saison semble plus abordable, avec Laval puis Grenoble, Troyes n’aura pas le droit à l’erreur dans ces confrontations directes. Sa marge reste fragile.

Les 5 derniers matchs de Troyes

Rodez – extérieur

Boulogne-sur-Mer – domicile

ASSE – extérieur

Laval - domicile

Grenoble – extérieur

L'ASSE n'a plus qu'un seul joker

Dans son sillage, l'ASSE n'avance plus aussi vite et reste sur deux déplacements compliquées à Grenoble et Nancy. La démonstration face à Annecy (4-0) avait rassurée. Mais les Verts, désormais deuxièmes avec 54 points, n'ont plus de marge sur leur principal concurent. Le choc face à Troyes sera évidemment déterminant, mais il se disputera dans le Chaudron. Aujourd’hui, Saint-Étienne semble avoir les cartes en main.

Les 5 derniers matchs de l’ASSE

Dunkerque – domicile

Bastia – extérieur

Troyes – domicile

Rodez – extérieur

Amiens – domicile

Le Mans, le poil à gratter de la Ligue 2

Derrière ce duo, Le Mans avance. La dynamique est même impressionnante. Avec 53 points, il reste en embuscade, porté par une dynamique offensive impressionnante. Leur calendrier, lui, présente une particularité : peu de confrontations directes avec les cadors. Une opportunité, mais aussi un piège. Car face à des équipes comme Boulogne, Clermont ou Grenoble, tout faux pas peut coûter cher. Le vrai tournant se situera probablement lors de la réception de Reims, puis lors du déplacement à Bastia. Un finsih compliqué. Le Mans a toutefois le profil parfait de l’outsider capable de tout renverser.

Les 5 derniers matchs du Mans

Boulogne-sur-Mer - extérieur

Clermont – domicile

Grenoble – extérieur

Reims – domicile

Bastia – extérieur

Ligue 2 : Le Red Star ne lachera rien

Les 5 derniers matchs du Red Star

Bastia - domicile

Reims - extérieur

Guingamp - domicile

Amiens - extérieur

Montpellier - domicile

Ligue 2 : Reims se relève

Les 5 derniers matchs de Reims

Laval – extérieur

Red Star – domicile

Nancy – domicile

Le Mans – extérieur

Pau - domicile

À l’heure d’entrer dans les dernières semaines de compétition, une tendance se dessine. Troyes reste en tête, mais son avance ne garantit rien. Le Mans est en pleine dynamique, le Red Star s'accroche, et Reims est à la peine. L'ASSE va devoir enchainer et engranger les points. Les joker ont été grillé à Grenoble et Nancy, pus de place au doute, il faudra avancer pour valider le ticket en Ligue 1. A commencer par la récpetion de Dunkerque, un advsersaire qui jouera sans pression à Geoffroy-Guichard.

La Ligue 2 a cette saison encore démontréer son imprésibilité. Il faudra garder ses nerfs pour faire respecter la hiérarchie sur les cinq journées à venir. Des surprises interviendront proibablement. L'ASSE devra enchainer pour espérer atteindre son objectif : retrouver sa place en Ligue 1.

Source : Classement Ligue 2