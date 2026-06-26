L'un des derniers bancs encore vacants de Ligue 2 a trouvé preneur. Clermont a officialisé ce mercredi la nomination de David Guion. Le technicien de 57 ans prend la tête d'un club en pleine réorganisation après son rachat et dirigera l'un des concurrents de l'ASSE dans la course aux premières places.

Le suspense est terminé. Après plusieurs semaines d'incertitude, Clermont a choisi son nouvel entraîneur. David Guion s'est engagé pour les deux prochaines saisons et pilotera le projet sportif du club auvergnat.

Cette nomination intervient quelques heures après la finalisation du rachat du Clermont Foot par ABL Finance. Les nouveaux propriétaires ont immédiatement lancé leur réorganisation en nommant également Karim Fradin au poste de directeur du football.

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Dans le même temps, le club a officialisé la fin de sa collaboration avec Grégory Proment. Arrivé en 2024 pour entraîner l'équipe réserve, l'ancien milieu de terrain avait repris l'équipe première en avril 2025 aux côtés de Sébastien Mazeyrat et en remplacement de Laurent Batlles. Le duo avait assuré le maintien en Ligue 2 avant de terminer à la 13e place lors de la saison 2025-2026.

David Guion : un spécialiste des reconstructions

Avec David Guion, Clermont fait le choix d'un entraîneur rompu aux missions de reconstruction. Son passage au Stade de Reims reste la référence de sa carrière. Nommé en 2017, il avait conduit le club champenois au titre de champion de Ligue 2 dès sa première saison. Cette année-là, Reims avait établi un record de points et Guion avait été désigné meilleur entraîneur du championnat.

Il avait ensuite installé durablement le club en Ligue 1, jusqu'à une remarquable sixième place synonyme de qualification pour la Ligue Europa. La suite de son parcours l'a conduit à Bordeaux puis à Troyes, deux expériences plus compliquées, mais qui n'ont pas entamé sa réputation de bâtisseur.

Un concurrent direct de l'ASSE se renforce

Pour l'ASSE, cette nomination est synonyme de méfiance. Clermont sort d'une saison relativement discrète, mais dispose désormais d'un nouvel actionnariat, d'une nouvelle gouvernance et d'un entraîneur expérimenté.

Le club auvergnat espère retrouver rapidement les premières places après deux exercices consacrés au maintien. David Guion aura la mission de donner une nouvelle identité à une équipe qui s'appuiera encore largement sur son centre de formation. À quelques semaines de la reprise, la grille des entraîneurs de Ligue 2 est désormais quasiment complète. Après Ian Cathro à Saint-Étienne, Michel Der Zakarian à Nantes ou Luc Holtz à Metz, c'est un autre candidat crédible aux premiers rôles qui vient d'être officialisé.