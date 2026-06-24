Franck Kita a parlé. Et ce qu'il dit sur la Ligue 2, sur la première saison comme fondamentale, sur Michel Der Zakarian comme recours naturel face à l'urgence : ça parle directement à l'ASSE. Parce que les Verts vont retrouver Nantes en Ligue 2 cette saison. Et Kita vient de dévoiler son plan.

Le dirigeant nantais avait choisi de se taire depuis la relégation. Il a finalement pris la parole. Sans langue de bois, avec un mea culpa appuyé. Ce qu'il dit mérite d'être lu attentivement depuis Saint-Étienne, parce que Nantes va être l'un des adversaires directs des Verts dans la course à la montée.

Kita : "On a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire"

Kita ne cherche pas d'excuses. Il dissèque les erreurs une par une :

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«On était sur une fin de cycle. On avait vécu beaucoup de choses avec un groupe. On a cru bon de le recycler. On a renouvelé tout l'effectif et changé le coach. Un changement radical. On a pris des joueurs qui devaient s'adapter. Ils venaient de tous horizons. On a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Moi j'aime quand il y a une certaine stabilité. On aime bien prendre des joueurs qui connaissent le contexte. À Nantes jouer le maintien tu n'as pas le temps. On n'a mis personne dans la bonne situation.»

Nouveau coach, nouveaux joueurs, zéro repères. Le cocktail parfait pour descendre. L'ASSE a connu des épisodes similaires. Nantes repart avec Der Zakarian pour tout reconstruire.

"Je suis le seul fautif. Je l'assume totalement"

Le passage le plus fort de cette prise de parole, celui où Kita assume seul :

«En 20 ans j'ai appris pas mal de choses. Dans le sport de haut niveau, lorsqu'on gagne c'est grâce à tout le monde et il ne faut oublier personne. Mais quand on perd, je prends entièrement mes responsabilités. C'est moi le boss, je suis le premier fautif. Je suis le seul fautif. Je l'assume totalement.»

«Maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on est en L2 il faut se relever, se remettre à travailler. Si tu ne veux pas perdre, il faut commenter ou regarder. Nous allons prendre des joueurs qui connaissent la France et la Ligue 2.»

Le message est clair. Terminé les paris sur des joueurs qui découvrent le championnat français. Nantes va recruter des profils rodés à la L2. C'est exactement la direction que Kita trace. Et ça mérite d'être pris au sérieux.

Kita : "La première année est fondamentale"

C'est probablement la citation la plus importante pour comprendre les ambitions nantaises, et donc l'enjeu pour l'ASSE :

«On le voit avec toutes les équipes qui peinent à remonter. On sera très exigeant sur le prix des départs afin de pouvoir rester compétitif. Car on souhaite vraiment remonter tout de suite. On voit bien que lorsqu'on reste un certain temps en L2, ça devient vite plus compliqué de remonter. La première année vous avez encore une base solide de L1. On a vu Lorient, Metz, Angers. La première année est fondamentale.»

Kita connaît le piège et affirme vouloir l'éviter. Nantes va donc construire pour remonter dès cette saison. Ce qui signifie que les Verts vont avoir en face d'eux un club motivé, organisé, avec un entraîneur qui connaît la division sur le bout des doigts.

Kita : "Ce n'est plus la L2 qu'on avait connue avec Michel il y a 15 ans"

Kita le dit lui-même, et c'est une vérité que les supporters stéphanois savent depuis plusieurs saisons :

«Cette L2 est très difficile. Ce n'est plus la L2 qu'on avait connue avec Michel il y a 15 ans. C'est une L1 bis.»

L'ASSE l'a vécu. Incapable de remonter directement la saison dernière. Le niveau du championnat a changé. Les équipes reléguées de L1 arrivent avec des budgets supérieurs, des effectifs taillés pour gagner. Nantes va être de ceux-là.

"Michel c'est un gagnant. Pour une telle mission il ne fallait rien inventer"

Der Zakarian de retour à Nantes. Kita ne s'en cache pas :

«Michel je le connais depuis toujours. Il était là quand je suis arrivé. Il a une grande expérience en France. En L1 et en L2. Il a l'habitude de rester en L1 et de monter depuis la L2. Michel c'est un gagnant. Pour une telle mission il ne fallait rien inventer. Il sait que faire monter Nantes en L1 c'est plus difficile. Ce sera très dur pour nous. Michel a l'habitude de ça.»

Der Zakarian en Ligue 2, c'est une machine pur Kita et une assurance. Il connaît les codes du championnat. Et il connaît Nantes. Pour l'ASSE, retrouver un technicien de ce calibre en adversaire direct est un signal. Nantes ne veut pas subir la Ligue 2. Nantes va l'attaquer.

Ce que Kita vient de dire, c'est que son club sera l'un des favoris à la montée dès la saison prochaine.

Source : conférence de presse Franck Kita