Pensionnaire de Ligue 2 cette saison, le FC Nantes est à la recherche de son entraîneur. Après le départ de Vahid, le club espère rapidement se reconstruire pour revenir rapidement Ligue 1. A la recherche d'un coach d'expérience, les Canaris pensent avoir trouver leur coach idéal.

Si l'ASSE fait partie des clubs qui changent régulièrement de coachs ces dix dernières années, Nantes n'est pas meilleure dans ce domaine. Sur les dix dernières années, ce sont seize entraineurs qui sont passés par la Loire Atlantique. Un énorme problème pour créer une stabilité. Certains sont nouveaux et d'autres reviennent... Comme, Vahid, Antoine Kombouaré ou encore Michel Der Zakarian qui devrait revenir pour la troisième fois !

Michel Der Zakarian, de retour à Nantes

Déjà passé par Nantes entre le 12 février 2007 et le 26 août 2008, puis entre le 31 mai 2012 et le 30 juin 2016, Michel Der Zakarian va retrouver le banc Nantais selon l'Equipe pour une durée de deux ans. 10 ans donc après son dernier mandat. Coach d'expérience, âgé de 63 ans, il a notamment connu diverses expérience en Ligue 1, Ligue 2 et National. A Clermont, Montpellier, Reims et Caen, il aura connu des missions biens différentes, mais toujours dans la championant français. Nantes espère pouvoir s'appuyer sur son expérience pour redresser la barre. Pourtant, son départ de Nantes, il y a dix ans ne s'est pas du tout passé de la meilleure des manières...

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Des relations tendus il y a dix ans !

En arrivant à Nantes, il devrait être accompagné par David Bechkoura et Vitorino Hilton. Un staff différent par rapport à son dernier mandat. En 2016, l'Equipe nous raconte que les relations avec Waldemar Kita n'était plus très bonnes. "Au printemps 2016, les rapports étaient tendus entre le président Waldemar Kita et Der Zakarian, et lors du dernier match à la Beaujoire, la sono du stade poussée à fond avait empêché le coach de s'exprimer devant les supporters."