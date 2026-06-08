Nantes a trouvé son coach. Laval aussi, ou presque. En Ligue 2, le mercato des bancs avance. Pendant ce temps, l'ASSE regarde, attend, et n'a toujours rien annoncé. À l'heure où ses concurrents directs pour la remontée se structurent, les Verts prennent du retard sur un dossier qui ne peut plus attendre.

La cartographie des bancs de Ligue 2 se dessine à grande vitesse ce week-end. Michel Der Zakarian vers Nantes, Stéphane Moulin dans le viseur de Laval. Deux clubs qui avancent, deux clubs qui vont pouvoir préparer leur saison. L'ASSE, elle, n'a toujours pas de coach officiellement désigné. Ni le Red Star, mais c'est un autre dossier.

Der Zakarian de retour à Nantes : le passé enterré ?

C'est le feuilleton qui se referme. Michel Der Zakarian devrait officialiser un troisième passage sur le banc des Canaris. Accord proche selon L'Équipe, reprise fixée au 24 juin. L'histoire entre les deux parties était pourtant compliquée : tensions avec Waldemar Kita en 2016, sono poussée à fond à la Beaujoire pour l'empêcher de parler aux supporters, pique célèbre après la victoire de Montpellier sur Nantes en 2021 qui avait envoyé les Canaris en barrages. Tout ça est apparemment rangé dans un tiroir. En théorie en tout cas.

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Der Zakarian reste celui qui a le plus duré dans l'ère Kita : 234 matches, deux montées en Ligue 1 (2008 et 2013). En Ligue 2, il sait faire. Nantes a peut-être recruté l'expérience qu'il lui fallait.

Moulin à Laval : le profil qui colle

À Laval, c'est Stéphane Moulin qui tiendrait la corde. L'ancien entraîneur emblématique d'Angers, 58 ans, a été reçu par le président Laurent Lairy parmi quatre ou cinq candidats. Il aurait séduit son auditoire. Libre depuis son départ de Valenciennes en février, revenu vivre près de sa région d'origine, il attend une décision attendue en début de semaine. Le profil colle parfaitement à un club mayennais qui veut de la stabilité après sept ans Frapolli.

Ligue 2 : L'ASSE dans l'angle mort

Et Saint-Étienne dans tout ça ? Toujours rien. Ni coach annoncé, ni piste officialisée. Le Red Star est dans la même situation, mais les deux clubs n'ont pas les mêmes ambitions affichées ni la même pression.

Pour l'ASSE, chaque jour sans entraîneur peut inquiéter. Les recrues potentielles attendent de connaître le projet, les futurs joueurs veulent savoir qui va les diriger. Pendant que Nantes cale Der Zakarian et que Laval finalise Moulin, Sainté doit s'activer. La direction estime avoir le temps.