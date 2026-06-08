Josuha Guilavogui n’a pas tourné la page du football. Retiré des terrains depuis la fin de son aventure à Leeds, l’ancien capitaine de l’ASSE prépare déjà la suite. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milieu formé à Saint-Étienne a dévoilé son ambition de devenir entraîneur. Un projet mûrement réfléchi qui confirme son attachement intact au jeu et à la transmission.

Après avoir disputé son dernier match professionnel sous les couleurs de Leeds, Josuha Guilavogui découvre une nouvelle vie. Une transition qu’il assure avoir anticipée depuis plusieurs mois. "Quand tu as dédié toute ta vie à quelque chose, ça peut être difficile à vivre mais j'étais préparé mentalement. Ça n'a pas été brutal", explique-t-il.

L’ancien Stéphanois reconnaît toutefois que l’après-carrière n’est jamais simple pour un joueur habitué à un quotidien extrêmement cadré. "D'un coup, tu n'as plus que du temps libre, il te manque quelque chose parce que tu as toujours eu le même rythme de vie", confie-t-il.

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Saint-Étienne reste au cœur de ses souvenirs

Interrogé sur les moments marquants de sa carrière, Guilavogui cite immédiatement ses débuts dans le Forez. "Les trois premières années à Sainté" figurent parmi les périodes les plus importantes de son parcours.

Le natif d’Ollioules porte également un regard intéressant sur l’évolution du football. Il estime que sa génération a bénéficié d’une formation particulièrement riche humainement. "Pour rien au monde je ne changerais ma carrière. Ça va au-delà du foot, c'est aussi une question d'éducation et de valeurs."

Il évoque notamment avec émotion ses années en CFA sous le maillot vert : "Je suis très fier des années où j'étais en CFA et où on allait jouer contre Marseille avec un papa qui pouvait te dire : 'Oh ralentis petit !' parce qu'il comptait sur la prime pour remplir le frigo. C'est formateur."

Une reconversion déjà toute trouvée pour Joshua Guilavogui

Si son nom a récemment circulé pour intégrer l’organigramme de Wolfsburg comme directeur sportif, Guilavogui a finalement une autre idée en tête. Son avenir devrait se dessiner sur un banc de touche. "Je vais tenter ma chance en tant qu'entraîneur. C'est quelque chose qui me motive", affirme-t-il sans détour.

L’ancien international français révèle que plusieurs techniciens avec lesquels il a travaillé l’encouragent dans cette voie. Niko Kovac, David Guion, Mark van Bommel ou encore Aaron Briggs lui ont conseillé de franchir le pas.

Son objectif est clair : transmettre son expérience et progresser étape par étape. "J'ai envie de transmettre. En commençant pourquoi pas par la réserve, un peu comme Dante avec les U23 du Bayern Munich. Avec l'objectif d'entraîner au plus haut niveau."

Un amoureux du jeu qui veut retrouver l’adrénaline

Concernant sa future identité de coach, Guilavogui se montre déjà très précis. Là où de nombreux entraîneurs modernes privilégient le contre-pressing, l’ancien milieu de terrain affiche une préférence assumée pour le jeu de possession. "Aujourd'hui on parle beaucoup de gegenpressing. Moi je suis plutôt un fervent admirateur du jeu de possession. Les équipes qui ont du succès sont celles qui ont l'art de maîtriser le ballon."

Surtout, il reconnaît que la passion du football demeure intacte malgré la retraite. "Comme tous les joueurs, quand j'étais jeune, je me disais : jamais je ne serai entraîneur. Mais si tu es vraiment amoureux du football, tu as envie de retrouver cette adrénaline-là, les crampons, les séances..."

Pas de quoi surprendre du côté de l'ASSE et des supporters. Déjà capitaine très jeune à l’ASSE, Josuha Guilavogui possédait les qualités de leadership et de management. Reste désormais à passer les diplômes et à transformer cette ambition en réalité. La carrière de coach de l’un des enfants du centre de formation de l'ASSE semble déjà lancée.