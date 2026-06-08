Tandis que l’ASSE peine à retrouver son rang malgré un projet structuré et très professionnalisé, Montpellier continue de défendre un modèle plus familial. Le président du MHSC Laurent Nicollin était au micro de Charlii.

C'est sur les relations humaines que le projet montpelliérains s'appuie depuis l'arrivée des Nicollin. Une philosophie qui va aujourd’hui à contre-courant d’un football toujours plus financiarisé. Sans garantir le succès, comme en témoigne la récente relégation du MHSC et sa mise en vente.

Mais cette approche tranche avec celle de l’ASSE, là où les dirigeants sont encore à la recherche de la bonne formule pour relancer durablement le projet stéphanois. Elle pourrait même être la solution.

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Une Ligue 2 profondément changée avec le temps ?

Le retour en Ligue 2 du MHSC "ne fait pas spécialement plaisir", souligne Laurent Nicollin. Mais le président de la Paillade espère surtout retrouver certaines valeurs qui ont, selon lui, disparu du football moderne.

"On se dit aussi qu’on va peut-être retrouver certaines valeurs, certains contacts avec des clubs qui nous ressemblent davantage, un peu plus de proximité et de familiarité. (...)

Même la Ligue 2 aujourd’hui. Ce n’est plus la Ligue 2 que j’ai connue avant de la quitter il y a dix-sept ou dix-huit ans, quand les gens étaient plus proches et plus chaleureux."

La situation Stéphanoise contraste en tout point avec celle de Montpellier. Mais malgré des moyens importants, le projet porté par Kilmer Sports Venture peine encore à produire les résultats espérés.

L'humain comme solution aux maux de l'ASSE ?

Pour Laurent Nicollin, le facteur humain s'inscrit au centre de la réussite sportive. "Je pense que ce sont des valeurs qui permettent de compenser énormément de choses." D'ailleurs, le président du MHSC est l'un des rare à rester sur le banc plutôt qu'en tribune durant les rencontres. "J’en ai besoin. Je ne peux pas être en tribune. J’ai besoin d’être dans le vestiaire avec eux, de rester avec eux."

Le président montpelliérain assume une gestion basée sur la proximité, les échanges et les relations personnelles, loin des modèles toujours plus structurés qui se développent dans le football moderne. "Mais ce qui compte vraiment pour moi, c’est d’être avec mon coach, avec les joueurs, de sentir comment les choses se passent."

Et certes, Montpellier n'est pas l'exemple de la réussite sportive en France. "Malgré l’humain et malgré tout ce que nous avons essayé de mettre en place, cela n’a pas suffi."

Mais à l'heure où l'AS Saint-Etienne peine encore à retrouver durablement les sommets, la réflexion portée par Laurent Nicollin mérite d'être entendue. Au delà du terrain, c'est peut-être aussi dans la stabilité et la proximité de la gouvernance que l'ASSE trouvera la clé.

L'exemple Montpellierains démontre surtout qu'un projet sportif ne se construit pas uniquement à coups de process et d'organigrammes. L'humain aussi reste un levier de performance à ne pas négliger. Et déjà en février dernier, l'arrivée de Philippe Montanier insufflait une nouvelle énergie à l'effectif.

Une donnée que les Verts devront sans doute intégrer s'ils veulent enfin décrocher leur retour en Ligue 1.

LAURENT NICOLLIN : L'HUMAIN AVANT TOUT ! - CHARLII Parlons sport