Passé brièvement par l'AS Saint-Étienne entre 2011 et 2012, Lynel Kitambala garde un souvenir particulier de son aventure dans le Forez. Dans un entretien accordé à Farid Rouas, l'ancien attaquant stéphanois est revenu sans détour sur son passage chez les Verts, son échec sportif, son admiration pour Christophe Galtier et la pression unique qui entoure l'ASSE.

Il n'a disputé que 17 rencontres sous le maillot vert. Pourtant, plus de dix ans après son départ, Lynel Kitambala conserve un attachement sincère à l'AS Saint-Étienne. Au moment d'évoquer son passage dans le Forez, l'ancien attaquant refuse d'ailleurs de parler d'un mauvais souvenir. "Saint-Etienne est venu au moment où personnellement, ça n'allait pas. Donc il est venu me sauver quelque part", confie-t-il. Avant d'ajouter : "Christophe Galtier m'a quelque part sauvé."

"Réussir à Saint-Etienne me tenait à cœur"

Kitambala reconnaît volontiers que son aventure stéphanoise n'a jamais réellement décollé. Avec le recul, il estime même que son arrivée s'est faite dans un contexte compliqué. "Avec le recul, l'arrivée n'était pas bonne. L'arrivée ne s'est pas faite dans les meilleures circonstances. L'énergie n'était pas au rendez-vous."

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L'ancien Lorientais ne cache toutefois pas sa frustration de ne pas avoir davantage marqué l'histoire du club. "Réussir à Saint-Etienne me tenait à cœur parce que c'est un grand club. J'avais conscience que je mettais les pieds dans un grand club français." Parmi ses regrets, un revient avec insistance : l'absence d'une véritable association avec Pierre-Emerick Aubameyang. "J'aurais souhaité une association avec Aubameyang à l'époque. Ça n'a jamais vraiment été fait."

Galtier, l'entraîneur qui a marqué Kitambala

Au fil de l'entretien, un nom revient constamment : celui de Christophe Galtier. Kitambala rappelle que l'ancien coach stéphanois l'a longtemps soutenu malgré une concurrence féroce composée notamment d'Aubameyang ou encore Florent Sinama-Pongolle. "Il m'a donné ma chance. Je l'ai perdue parce que c'était logique, mais il me l'a redonnée derrière."

L'ancien attaquant estime d'ailleurs que le technicien français reste sous-estimé au regard de sa carrière. "Pour moi, avant le PSG, je ne voyais Christophe Galtier qu'en Angleterre." Selon lui, l'ancien entraîneur des Verts possède toutes les qualités pour réussir en Premier League. "J'aimerais encore le voir là-bas. Je pense qu'il en est capable, largement."

"Le plus grand club de ma carrière"

Lynel Kitambala, conquis par l'ASSE, rend hommage à l'institution stéphanoise. "Saint-Etienne, dans ma carrière, en parlant de généralité dans l'histoire du foot, c'est le plus grand club que j'ai fait. De très loin."

L'ancien attaquant évoque aussi son premier contact avec Geoffroy-Guichard lorsqu'il évoluait encore à Auxerre. "C'est la première fois que j'ai réellement été impressionné par un stade. Les supporters ne s'entendaient même pas parler entre eux." Une atmosphère qui, selon lui, peut parfois peser sur certains joueurs, même s'il assure n'avoir jamais souffert personnellement de cette pression populaire.

Davitashvili, son joueur préféré de l'effectif actuel

Interrogé sur l'équipe stéphanoise actuelle, Kitambala cite spontanément un nom : Zuriko Davitashvili. "Le joueur géorgien, j'aime beaucoup. On sent qu'il adore le football. C'est quelqu'un de très simple et très humble."

L'ancien Vert va même plus loin. "Je trouve que c'est l'un des joueurs clés de cette saison." Un avis qui rejoint celui d'une grande partie des supporters stéphanois après la saison réalisée par l'international géorgien.

"Saint-Etienne mérite de retrouver l'élite" assure Kitambala !

L'interview ayant eu lieu avant le barrage face à Nice, Kitambala avait également livré une analyse qui résume plutôt bien son attachement au club. "Je pense que l'ASSE mérite sa place et son nom dans l'élite depuis toujours."

Même après l'échec face aux Aiglons, ces mots entrent en raisonnance avec l'avis général des supporters et des observateurs. Car malgré son passage éclair, Lynel Kitambala reste profondément marqué par Saint-Etienne. Au point de considérer encore aujourd'hui que les Verts représentent le plus grand club de sa carrière et que Christophe Galtier a joué un rôle déterminant dans sa vie d'homme autant que dans sa trajectoire de footballeur.