Saint-Étienne n’a pas d’autre choix que de s’imposer ce samedi face à Reims (6e journée de Ligue 2). Une semaine après une prestation décevante à Clermont, les hommes d’Eirik Horneland devront se méfier d’un adversaire en quête de points. Analyse dans notre dernière vidéo.

Départ manqué pour le retour de Reims en Ligue 2 ?

Septième du championnat, le Stade de Reims n’a pas signé le meilleur départ possible. Avec seulement cinq buts inscrits pour autant encaissés, l’équipe de Karel Geraerts peine encore à trouver son équilibre collectif. Pourtant, sur le papier, l’effectif rémois a de quoi rivaliser avec celui des Verts.

"Je pense que c’est l’une des équipes avec l’un des effectifs les plus complets, confirme Romain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. Pour moi, ils ne seront pas loin du haut de tableau, parce qu’en Ligue 2 il y a finalement très peu de favoris qui se détachent vraiment. Reims, pour avoir vu tous leurs matchs, c’est une équipe qui, en intensité, en force physique, peut vraiment faire mal."

De son côté, Sylvain ne semble pas inquiet. "Je pense que ce match dépendra surtout de l'ASSE, pas de nos adversaires. Comme la plupart des rencontres qu’on va jouer cette saison. Si on arrive à mettre les bons ingrédients, encore plus à Geoffroy-Guichard, je n’ai aucune crainte sur l’issue du match."

Reste que les Stéphanois devront élever leur niveau de jeu pour éviter une mauvaise surprise. "C’est vrai qu’on reste sur trois prestations un peu en dessous (ndlr : Boulogne, Grenoble, Clermont). J’espère qu’on va retrouver de la continuité. Parce que, sur les cinq matchs disputés, comptablement c’est très bien, mais dans le contenu, finalement, seul celui face à Rodez a vraiment été abouti."

Un problème de taille pour Horneland ?

Le coach norvégien doit encore composer avec un effectif amoindri. En conférence de presse, Eirik Horneland a confirmé le forfait d’Aïmen Moueffek et laissé planer le doute autour de Mahmoud Jaber. Si Luan Gadegbeku postule, il ne semble pas constituer une priorité pour Romain.

"Le milieu de terrain ? C’est l’échec principal du mercato. Aujourd’hui, ça veut dire qu’on a seulement trois joueurs confirmés au milieu : Jaber, Tardieu et Mouefek. Donc tu es sur la corde, et ça devient compliqué, surtout cette semaine avec trois matchs. Tardieu revient de maladie, Moueffek est HS, et Jaber a des soucis aux ischios. Si on avait tout le monde dispo, je mettrais Tardieu, parce que techniquement il est facile, il a ce rôle de métronome. Après, dans le contexte actuel, je ne pense pas qu’il sortira Bernauer du poste de latéral. Gadegbeku, je le laisserais un peu de côté pour éviter de le cramer. J’ai envie quand même de tenter Tardieu avec Miladinovic, qui a fait une belle entrée, et je pense qu’on va prendre le risque de faire jouer Jaber."