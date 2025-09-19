Samedi soir, le Chaudron sera le théâtre d’un choc de la 6ᵉ journée de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et le Stade de Reims. Avant ce rendez-vous, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Le technicien norvégien a évoqué ses attentes quant à cette rencontre tout en évoquant sa première en janvier 2025 face à cette même équipe.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “C'est une bonne chose d'avoir pris les trois points, même si on attend encore plus. En tout cas, il est beaucoup plus facile de construire de la confiance et de demander de la consistance aux joueurs quand on sort d'un résultat positif."

A la recherche du bon milieu

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Ma première face à Reims ? C’est un bon souvenir. On a gagné les deux matchs contre Reims la saison dernière. On a gagné 3-1 à la maison pour mon premier match et on a gagné 2-0 à l’extérieur. La saison dernière, on avait la chance de s'appuyer sur un milieu un peu plus stable et plus fourni. C'est ce qui nous avait permis d'être assez bons en attaque. Et aujourd'hui, à l'heure où on est, on cherche encore à trouver ses repères au milieu de terrain."

Horneland n'a pas changé

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Par rapport à janvier 2025 ? J'espère que je suis resté le même. Fidèle à mes idées et authentique. Évidemment, aujourd'hui, je connais mieux les joueurs et les joueurs me connaissent mieux. Je pense que j'ai toujours la même passion, la même envie de transmettre cette passion à l'équipe. Et toujours le même désir de bâtir le club depuis l'intérieur, de bâtir cette équipe, de faire évoluer les joueurs individuellement qui jouent pour Saint-Etienne. Est-ce que j'ai vraiment changé ? J'ai un petit peu du mal à le dire. Il faudra peut-être poser la question à Max Bernauer qui arrive derrière moi en conférence de presse.

J'ai toujours la même faim de gagner des matchs. Je veux voir cette équipe progresser. Toujours cette confiance et cette joie de pouvoir être dans un club avec ce genre de supporters. Il faut qu'on continue à progresser."

L'ASSE doit engranger des points

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Le plus important est à chaque fois de prendre des points à chaque fois qu'on a un match. On en a déjà parlé un peu plus tôt. On connaît l'importance de ces dix premiers matchs de la saison. C'est pour ça qu'on voulait commencer au mieux. Jusqu'à présent, nos prestations ont été correctes. Pas parfaites, mais correctes. Et je pense qu'on peut arriver à donner encore un peu plus que ce qu'on a montré. Et à propos de cette équipe de Reims, ça va être certainement notre plus gros match depuis le début de saison. C'est une équipe très athlétique qui a de l'expérience, notamment de certains joueurs qui connaissent la Ligue 1 et des joueurs qui sont très décisifs sur le terrain."