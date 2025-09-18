Eirik Horneland (ASSE) s’est présenté en conférence de presse avant la réception du Stade de Reims. Le coach norvégien a été questionné sur l’état de ses troupes avant la 6ᵉ journée de Ligue 2.

La gestion des absences reste un casse-tête pour l’ASSE. La trêve internationale a encore accentué les incertitudes : Djylian N’Guessan, en reprise physique, revient doucement, tandis que Mahmoud Jaber, blessé au pied contre Grenoble, a été préservé pour pouvoir débuter face à Clermont. Aïmen Moueffek souffre d’une blessure plus sérieuse et devrait être absent pour plusieurs semaines.

Horneland surveille aussi les situations de Dennis Appiah et Ebenezer Annan, indisponibles depuis presque 1 mois. De retour à l'entrainement cette semaine, le coach norvégien les espérait pour la rencontre de ce week-end face aux rémois. En revanche, Pierre Ekwah demeure un absent de longue durée, sans signe de retour proche. Le conflit est toujours d’actualité entre le joueur et l’ASSE.

Absent à Clermont pour blessure, Zuriko Davitashvili n'a toujours pas fait son retour au collectif. Enfin, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, restés au club après le mercato, ont retrouvé le groupe pro à l’Étrat. Les deux joueurs ne figurent pas dans les plans du coach stéphanois et n’étaient pas dans le groupe victorieux en Auvergne.

La gestion physique de l’effectif va s’avérer importante dès ce week-end. L'ASSE s’apprête à enchaîner trois matchs en sept jours avec la réception de Reims samedi avant d’enchaîner trois jours plus tard à Amiens, puis d’accueillir Guingamp, samedi prochain. L’effectif devrait certainement tourner davantage lors des prochaines journées de championnat.

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland en conférence de presse sur l'état du groupe avant la réception de Reims : "Aïmen Moueffek est toujours forfait pour cette rencontre. Mahmoud Jaber, qui a une fatigue au quadriceps après un gros match à Clermont, s'est entraîné de manière individuelle cette semaine comme Zuriko Davitashvili. On va voir demain les concernant. Ebenezer Annan et Dennis Appiah sont aptes, ils ont fait une semaine pleine.

Cardona et Nadé étaient un peu malades cette semaine mais ils devraient être disponibles."