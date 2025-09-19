L'ASSE reçoit le Stade de Reims pour l'un des premiers chocs de la saison. Karel Geraerts, entraîneur rémois, s'est exprimé en conférence de presse avant le déplacement de son équipe.

Karel Geraerts (Coach Stade de Reims) : "Les blessés ? Il y a juste Joseph Okumu. Pour le reste, tout doucement, ça commence à revenir. C'est de bonnes nouvelles.

Keito Nakamura, ça fait une petite semaine qu'il est de retour. Il a montré qu'individuellement, il s'est bien entrainé même pendant son absence. C'est une option pour samedi. Daramy ? Il était absent pendant plus d'un an. Il bosse dur l'entraînement, mais on voit qu'il a encore besoin de temps.

Okumu ? Les ligaments croisés, c'est entre 6 et 9 mois. Il va devoir retrouver la stabilité de son genou et travailler dur. Après six mois, on pourra faire un premier bilan."

ASSE - Reims, un match de Gala

Karel Geraerts (Coach Stade de Reims) : "ASSE - Reims, un match de Ligue 1 ? Le stade sera plein et il y aura de l'ambiance. Il y aura de bons joueurs sur le terrain. Tous les ingrédients sont là pour faire un vrai match. Est-ce qu'il est particulier ? Oui, parce que les deux équipes se sont affrontées la saison passée dans un autre championnat.

Une excitation particulière ? Oui, il faut le dire, il faut être honnête. Ce sont les matchs préférés de tout le monde, même si la pression est là. C'est pour cette raison que tu as voulu jouer au foot. Pour moi, comme entraîneur, j'ai envie à chaque match, mais quand le stade est plein c'est autre chose."

Des jeunes intimidés par Geoffroy-Guichard ?

Karel Geraerts (Coach Stade de Reims) : "Chaque match sera important. L'AS Saint-Etienne est à quelques points devant nous. C'est important qu'on reste avec ce premier groupe dans le classement. Il y a beaucoup de clubs qui sont concernés. On sait très bien que le match sera important. Mais pour moi, comme entraîneur, le plus important, c'est de faire une bonne prestation.

Des jeunes intimidés ? Il faut les guider. C'est très important. C'est un match de foot. Ça va être 11 contre 11. C'est le principal. Après, il y a toujours les circonstances. Il faut que les joueurs soient prêts mentalement pour bien gérer les émotions quand ça commence à crier fort ou à siffler. On en a parlé cette semaine.

Geraerts aurait pu jouer à l'ASSE

Karel Geraerts (Coach Stade de Reims) : "L'ASSE. C'est un très grand club. Quand j'étais joueur, j'ai failli partir à Saint-Etienne. Je m'étais renseigné à l'époque. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est très passionné. C'est un match absolument très beau à jouer samedi. Il faut être courageux et regarder vers l'avant avec beaucoup de confiance."

Mettre de l'intensité face aux Verts

Karel Geraerts (Coach Stade de Reims) : "Une semaine à 3 matchs. Je préfère travailler match après match. Je préfère ne pas encore parler de mardi, de vendredi prochain. Tout d'abord, c'est Saint-Étienne. Après, on va faire le bilan.

Après Annecy ? Nous devons être plus acteur. Il faut être au même niveau que l'adversaire dans l'intensité. Il faut tout d'abord être plus costaud que l'adversaire. On veut être trop romantique. Il faut être plus réaliste. D'abord, il faut montrer que t'es puissant, que tu es un vrai guerrier, et que tu as la qualité pour faire du beau football aussi."

L'ASSE, un football romantique

Karel Geraerts (Coach Stade de Reims) : "L'ASSE ? Ils ont un entraîneur qui a pris l'équipe la saison passée. C'est une équipe qui veut jouer. C'est une équipe qui est un peu plus romantique. Ils ont de très bons joueurs. Ils ont une philosophie assez claire. Ils ont aussi l'avantage lorsqu'ils jouent à domicile. Ils seront poussés par le public aussi. Ils font du bon travail. Ils ont bien commencé le championnat. Pour nous, c'est un vrai match."

Du respect pour Stassin

Karel Geraerts (Coach Stade de Reims) : "Lucas Stassin ? Je ne le connais pas personnellement, mais comme joueur Belge. Il est devenu un vrai buteur qu'il faut respecter. Maintenant le mercato est fini. Ils ont un joueur de plus, un vrai joueur de plus qui est un vrai buteur. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour son parcours, parce que c'est magnifique ce qu'il fait."