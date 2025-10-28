L’ASSE retrouve le Stade Geoffroy Guichard ce mardi à 20h30, face à Pau pour la 12ᵉ journée de Ligue 2. Les Stéphanois veulent stopper l’hémorragie à domicile après avoir perdu ses 2 dernières réceptions. Retour sur le dernier affrontement entre les Verts et les Palois dans le Chaudron.

Battus par Guingamp puis Le Mans lors de ses 2 dernières réceptions, l’ASSE doit retrouver le succès à domicile face à un adversaire qui réalise un excellent début de saison. Le Pau FC s’est installé sur le podium depuis plusieurs journées désormais et compte bien conserver sa place en battant les Verts.

L’ASSE doit se relancer

Après un enchaînement de 10 matchs sans défaite, les Verts ont chuté face au Paris FC à Geoffroy Guichard et ont manqué l’occasion de s’emparer provisoirement de la tête de la Ligue 2. L’ASSE a ensuite été sèchement battue à Auxerre (5-2) et souhaite rapidement repartir de l’avant

Les hommes de Laurent Batlles ont eu deux semaines pour se remettre de ces deux défaites consécutives. La trêve internationale est souvent l’occasion pour les équipes de couper avec la compétition et d’y revenir en meilleure forme sur le plan mental. Face à Pau, l’ASSE compte repartir de l’avant pour rester à hauteur du podium.

Pau enfonce les Verts dans la crise

Les Stéphanois décident de rapidement prendre le jeu à leur compte. À la 10ᵉ minute, Aïmen Moueffek s’infiltre dans la surface. Le marocain voit sa tentative repoussée par Kamara mais Gaëtan Charbonnier hérite du ballon. L’ancien auxerrois ouvre la marque et marque son premier but en Ligue 2 depuis son retour de sa grave blessure aux ligaments croisés. L’attaquant stéphanois permet à son équipe de mener au score. Un avantage que l’ASSE conservera jusqu’à la mi-temps

La seconde mi-temps démarre timidement et les ligériens semblent tenir leur résultat. C’est alors que Léo Pétrot dévie un tir adverse de la main. À 15 minutes du terme, l’arbitre accorde un pénalty aux visiteurs. L’ancien stéphanois, Henri Saivet transforme devant Etienne Green et permet à son équipe de revenir au score. 3 minutes plus tard, Pau est de nouveau à l’attaque. Suite à un centre repoussé, D’Almeida reprend le ballon comme il vient et mystifie le portier stéphanois de l’extérieur de la surface. Les hommes de Nicolas Usaï renversent les Verts en 180 secondes, des foréziens qui subissent alors leur 3ᵉ défaite de rang.