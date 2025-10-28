L’AS Saint-Étienne accueillait ce mardi un événement peu commun : la signature d’un don exceptionnel au profit du CHU de Saint-Étienne, orchestré par Larry Tanenbaum, propriétaire de l’ASSE.

L’Étrat a vécu un moment inédit ce mardi après-midi. Loin des terrains et de l’actualité purement sportive, c’est un engagement philanthropique fort qui a été officialisé ce mardi 28 octobre 2025, au Centre sportif Robert-Herbin. À l’initiative de Larry Tanenbaum, président du Kilmer Group et mécène via la Larry & Judy Tanenbaum Family Foundation, l’Institut a signé un don important en faveur d’un programme de recherche innovant sur le sport et la santé, mené par le CHU de Saint-Étienne.

Une déclaration attendue de Larry Tanenbaum

C’est dans ce cadre que Larry Tanenbaum a pris la parole pour officialiser ce don et partager sa vision.

Larry Tanenbaum, propriétaire de l'ASSE : "Je remercie M. Bossard, les docteurs Croisille et Edouard, ainsi que toutes les équipes du CHU de Saint-Etienne pour tout le travail exceptionnel qui est réalisé. Je remercie également mon épouse, Jude. Nous sommes honorés d'être ici à Saint-Etienne. Ce n'est pas seulement un don que nous célébrons, mais une vision commune. Celle de rassembler Science, sport et communauté.

J'ai toujours été convaincu que l'investissement véritable dépassait largement la simple propriété d'équipe sportive. Il s'agit de faire grandir une communauté. Lorsque l'opportunité s'est présenté pour que notre association s'associe au CHU autour de ce projet, nous avons immédiatement saisi la chance de relier nos initiatives philanthropiques entre celles au Canada et notre engagement envers la communauté et la région stéphanoise."

Larry Tanenbaum met Saint-Etienne et sa région à l'honneur

Larry Tanenbaum, propriétaire de l'ASSE : "Ensemble, nous renforcerons les liens entre sport, santé et recherche afin que nous bâtissions ici durablement dans la région. Saint-Etienne est bien plus qu'une ville de Football. J'ai eu la chance de le constater par moi-même. Il s'agit d'un lieu passion, de résilience, et d'héritage sportif. Mais c'est aussi un territoire reconnu pour son excellence médicale. L'initiative d'aujourd'hui marque la première étape d'un engagement durable élargi pour soutenir Saint-Etienne, aider la ville à devenir un pôle d'innovation et de coopération internationale."

Une mission simple

Larry Tanenbaum, propriétaire de l'ASSE : "Nous avons fondé notre Insititut en partenariat avec l'Université de Toronto, car nous savions que la recherche de pointe pouvait transformer la culture sportive et la rendre plus sûre, accessible et inclusive pour tous.

Notre mission est simple, mais ambitieuse : rapprocher la science de la pratique. Là où les athlètes s'entrainent, concourent et récupèrent. La science n'est pas seulement une question de technologie ou de données. Elle concerne avant tout les personnes et la manière de les aider à mieux performer. Vivre plus sainement et récupérer plus rapidement."

Un pont entre la France et le Canada

Larry Tanenbaum, propriétaire de l'ASSE : "Les travaux menés par le CHU ainsi que l'impact de ses innovations et de son approche sur la communauté tant localement qu'à l'internationale s'accordent parfaitement avec notre mission. Ensemble, nous allons bâtir un pont entre la science et le sport. Entre la performance et le bien-être. Et dans ce cas précis, entre le Canada et La France."

Un objectif commun vers la prévention

Larry Tanenbaum, propriétaire de l'ASSE : "Notre objectif commun est d'opérer une transition du traitement vers la prévention. Mieux comprendre comment protéger nos athlètes, prévenir les blessures, et améliorer la prise en charge de celles et ceux qui repoussent leurs limites chaque jour. Car plus nous serons capables de passer du traitement à la prévention, mieux, nous nous porterons."

Source : Peuple-Vert