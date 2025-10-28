À la veille du déplacement à Geoffroy-Guichard pour la 12ᵉ journée de Ligue 2, Nicolas Usaï, coach de Pau, a pris la parole en conférence de presse. Entre remobilisation express et gestion d’une semaine à trois matchs, l’entraîneur est revenu sur la forme actuelle de son équipe.

"Dès samedi matin, on a fait un retour sur ce qu’on avait proposé", a affirmé le coach Palois en conférence de presse ce lundi. Car tout juste défait par trois buts d'écarts face à Dunkerque, le Pau FC a perdu son premier match depuis septembre. "Il a vraiment manqué quelque chose. Ce caractère, cette capacité à se révolter. C’est ce qu’on avait su faire depuis le début de la saison."

Mais les Béarnais doivent rapidement se remettre la tête à l'endroit dans une semaine à trois matchs. "Après le Red Star (ndlr : dernière défaite, en septembre), on a eu une semaine pour se remobiliser. Là, on n’a que quatre jours, donc il faut le faire aussi bien, mais dans un temps plus court."

Des Palois surmotivés avant d'affronter l'ASSE ?

Ce mardi, Geoffroy-Guichard sera le théâtre d’un duel sous tension entre deux équipes en quête de rebond.

Nicolas Usaï en conférence de presse : "L'ASSE, c’est une grosse équipe de Ligue 2, un match dont on parle depuis un moment. Il y a toujours un regard particulier sur un déplacement à Geoffroy-Guichard. On sait que la motivation sera là. Ce sera important de bien gérer nos émotions, et d’être prêts à jouer dans un stade incandescent, un stade dans lequel il est très agréable d’évoluer.

On sait qu’on va affronter une équipe qui reste sur deux résultats négatifs, avec pas mal de buts encaissés. Donc il y aura beaucoup de pression de leur côté. Nous, on se concentre sur notre plan de jeu

Se mesurer à cette équipe, puis accueillir le leader à la maison (ndlr : Troyes, 3 novembre), ce n’est pas un moment charnière, mais c’est un moment très stimulant. On veut bien entamer le match, être dans les meilleures dispositions, parce que ça va pousser fort, sur le terrain et en tribunes.

On sait que sur un match comme ça, il sera difficile d’avoir la possession. C’était déjà le cas contre Dunkerque, qui est la deuxième équipe en termes de possession. Là, on affronte l’équipe qui en a le plus. "

La pression davantage sur l'ASSE que sur Pau ?

Nicolas Usaï, entraineur de Pau : "Je pense qu’on aura un match ouvert. On y va avec des intentions de jeu, l’envie d’amener du danger. Ce n’est pas dans notre ADN de rester dans notre surface. On aura des ambitions, et j’espère qu’on sera justes avec le ballon.

Il y aura plus de pression du côté stéphanois. Le public va attendre une réaction. Il y a eu du mécontentement après le match face au Mans et à Annecy. Mais ils ont l’habitude de ça.

C’est super excitant de jouer dans un stade plein, un stade mythique, avec beaucoup de bruit. On fait ce métier pour ça. Ces matchs sont particuliers, on connaît la ferveur de ce club, de ce public. C’est excitant. Il faut que cette excitation nous sublime plutôt qu’elle nous inhibe."

Anthony Briançon de retour au Chaudron ?

Nicolas Usaï, entraineur de Pau : "Anthony Briançon a bien récupéré, il a passé deux bonnes séances. On prendra la décision demain matin ensemble. C’est un garçon avec qui on échange beaucoup sur sa situation. Idéalement, on veut avoir tout le groupe à disposition, quitte à faire des choix difficiles.

Le retour d’Anto, c’est une bonne nouvelle. On a aussi Neil Glossoa, qui peut jouer axial, il l’a fait souvent à Auxerre. Joseph Kalulu aussi a joué axial, notamment contre Rodez. On a des solutions. On verra ce qu’on pourra proposer demain soir.

Je pense qu’il a envie de jouer, mais pas juste parce que c’est Saint-Étienne. Si on jouait à Guingamp, il aurait la même envie. J’espère qu’il sera apte à débuter."