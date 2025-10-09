L’ASSE a annoncé le retour de son opération “Ta Soirée Étudiante” à l’occasion du match face au Pau FC, prévu le mardi 28 octobre à 20h30. Plusieurs ajustements ont été apportés au dispositif, notamment un changement de tribune et une offre tarifaire spécifique.

Dans le cadre de sa volonté d’attirer un public plus jeune au stade, l’ASSE reconduit une initiative déjà testée lors des dernières saisons. Cette fois, les étudiants seront regroupés dans le Balcon Latéral de la Tribune Pierre-Faurand, un espace jugé plus adapté pour centraliser l’animation et les actions destinées à ce public.

Selon les informations communiquées par le club, les détenteurs d’une carte étudiante ou d’un pass Compass en cours de validité auront accès à une formule spécifique comprenant un billet et une boisson. Le tarif est fixé à 15 euros. À noter que la jauge reste limitée.

Une soirée qui s’inscrit dans un calendrier chargé pour l'ASSE

Cette opération intervient dans un contexte où l’affluence au stade est toujours aussi forte, alors que les Verts restent sur une saison de Ligue 1 catastrophique. Le choix du match contre Pau, concurrent direct dans la première moitié de tableau, n’est pas anodin. À la fois abordable et potentiellement décisive, l’affiche pourrait inciter les étudiants à répondre présents.

L’ASSE semble vouloir structurer cette opération autour d’un certain nombre d’animations spécifiques, sans que tous les détails n’aient été rendus publics à ce stade. Une buvette dédiée et la distribution de goodies sont toutefois évoquées dans les canaux officiels comme Linkedin, sur lequel Anaïs Durand, ticketing manager, a communiqué.

Une stratégie d’ouverture vers les jeunes publics

Au-delà de l’enjeu ponctuel, l’initiative s’inscrit dans une démarche plus large : celle d’un club qui tente de renforcer ses liens avec son environnement local, notamment universitaire. Des partenariats avec des structures comme la FASEE ou Compass sont régulièrement mis en avant pour légitimer cette orientation.

Reste à voir si cette édition rencontrera le même succès que les précédentes. L’équation est connue : un prix abordable, une ambiance travaillée, et un match à enjeu peuvent suffire à faire grimper la fréquentation d’un soir. Pour le reste, le terrain, avec les retours de Raveyre, Fall et Briançon, décidera.