L’AS Saint-Étienne (ASSE) défiait le leader au stade Geoffroy-Guichard dans un choc crucial ce samedi soir. Après une défaite à Bastia, les Verts étaient dans l’obligation de battre Troyes lors de cette 32ᵉ journée de Ligue 2. Résumé de la rencontre.

Défaits à Bastia, les Stéphanois devaient se relancer face au leader ce samedi soir. Dans un Chaudron plein à craquer, l’ASSE défiait Troyes dans un match à double tranchant. En cas de succès, les Verts pouvaient offrir un final à trois équipes explosif en Ligue 2. Troyes, de son côté, pouvait valider sa montée, en cas de victoire à Saint-Étienne.

L'ASSE démarre fort

Entreprenants d'entrée de match, les Stéphanois l'ont offerte. Très vite, l'équipe de Philippe Montanier prend le contrôle de la partie, avec cinq corners obtenus dans le premier quart d'heure. C'est sur l'un d'entre eux que la première énorme occasion des Verts arrive, Lucas Stassin voyant sa reprise de volée être sauvée sur sa ligne par Ismaël Boura (12'). L'ASSE semble lancée, elle subi un premier coup d'arrêt. Sur un contre et alors qu'il était au duel avec Monfray, Zuriko Davitashvili voit sa cheville droite tourner. Si le Géorgien peut un temps tenir sa place, il est malheureusement obligé de la céder (16'), Joshua Duffus le suppléant.

Un coup dur pour les Verts qui n'arrêtent pas de jouer pour autant. Asphyxié pendant une demi-heure, Troyes résiste et sort enfin. Sur un centre de Diawara, Ifnaoui passe tout proche de refroidir le Chaudron (33'). Du gauche, sa frappe frôle le poteau d'un Gautier Larsonneur battu. Dans la foulée, c'est Ripart qui voit sa tête passer à côté (34'). Un avertissement pour l'ASSE, qui voit Kévin Pedro voir son but être refusé pour une (très) légère poussette (37').

Troyes en patron, les Verts sans idées

Au retour des vestiaires le match tombe d'abord dans un faux rythme. Après un ballon perdu par Irvin Cardona, encore une fois, les Verts sont punis par le but d'Ifnaoui (53'). Le premier tir cadré fait mouche pour Troyes, virtuellement en Ligue 1. Dos au mur, l'ASSE réagit mais Stassin est contré in-extremis dans la surface (56'), avant que Larsonneur ne se montre décisif (58'). Le cauchemar se poursuit pour Montanier et ses hommes, Chico Lamba étant à son tour blessé (encore) et remplacé par Maxime Bernauer (61').

Les Stéphanois n'y sont plus et sont sauvés par M. Valnet qui ne siffle pas un penalty pour Troyes après une faute de Duffus sur Diawara (65'). Jouant enfin vertical, les Verts passent proche d'égaliser mais la reprise d'Abdoulaye Kanté frôle la lucarne de Konaté (73'). Poussifs, les Stéphanois sont encore dangereux mais Cardona trouve les gants du portier troyen (76') avant que Mickaël Nadé ne voit sa tête passer juste au-dessus (84'). Le dernier coup de chaud pour les Verts, qui se tuent eux-mêmes quand Igor Miladinovic offre à Bentayeb le but du break (89'). La barre de Stassin (90'+2) n'y changera rien. Pire, Mathys Detourbet triple la mise au bout du suspense (90'+6).

Glaçant un Chaudron pourtant bouillant, Troyes assure sa montée en Ligue 1 et quasiment son titre de champion de Ligue 2. À l'envers après la pause, l'ASSE pourra s'en mordre les doigts et n'a plus son destin en main à deux journées du terme de la saison.