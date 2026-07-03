Pour les deux premiers déplacements de la saison, l'AS Saint-Étienne (ASSE) ira défier les deux promus de National. Pour le compte de la 4ᵉ journée de Ligue 2, les Verts prendront la direction de la Bourgogne pour y défier le Dijon FCO. La rencontre fixée au week-end du 28 et 29 août 2026 a été programmée par la LFP.

Ligue 2 : L'ASSE retrouve déjà ses habitudes

Relégué en National en 2023, le club dijonnais a souffert plusieurs saisons en troisième division avant de valider sa remontée cette année. Champion de National, le DFCO ne revient pas en Ligue 2 pour faire de la figuration et compte bien surfer sur sa dynamique positive pour s'offrir le scalp d’un des grands favoris du championnat.

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Pour son retour dans l'antichambre de l'élite, le DFCO accueillera l'ASSE pour clore le mois d'août.

Un mauvais souvenir pour l'ASSE

Pour les Stéphanois, le stade Gaston-Gérard rappelle de bien mauvais souvenirs. La dernière fois que l'ASSE a foulé la pelouse dijonnaise, c'était lors de la toute première journée de la saison 2022-2023. Les Verts, alors encore en transition après leur relégation de l'élite, avaient sombré en première période, concédant une défaite logique (2-1) malgré la réduction du score tardive d'Ayman Aiki. Denis Bouanga, qui avait quitté le Forez peu après, avait été expulsé après une vive contestation auprès de l'arbitre.

Face à un public bourguignon qui s’annonce bouillant pour la réception des Verts, les hommes de Ian Cathro devront afficher un tout autre visage pour éviter le piège. Un rendez-vous à ne pas manquer, qui sera à suivre de très près.

Le déplacement à Dijon est fixé

L’ASSE ira à Dijon le lundi 31 août à 20h45 lors de la quatrième journée de Ligue 2. Cette rencontre sera la dernière du mois d’août en championnat. Après le déplacement à Sochaux, trois semaines plus tôt, les Verts iront défier l’autre promu de National. Pour la première fois depuis son retour en Ligue 2, le club ligérien a été programmé un lundi soir.

Ligue 2 : Les deux premières journées sont programmées - ASSE

Programmation complète de la quatrième journée de Ligue 2

Vendredi 28 Août

Clermont – Fcsm : 20h00 | beIN SPORTS MAX 5

Laval MFC – Grenoble : 20h00 | beIN SPORTS MAX 8

Montpellier – Boulogne : 20h00 | beIN SPORTS MAX 6

Nancy – Dunkerque : 20h00 | beIN SPORTS MAX 4

Rodez AF – Pau FC : 20h00 | beIN SPORTS MAX 7

Samedi 29 Août

FC Annecy – FC Metz : 14h00 | beIN SPORTS 2

Red Star FC – Reims : 14h00 | beIN SPORTS 1

EA Guingamp – FC Nantes : 20h00 | beIN SPORTS 1

Lundi 31 Août

Dijon FCO – ASSE : 20h45 | beIN SPORTS 1