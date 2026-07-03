Nommé sur le banc du FC Metz début juin, Luc Holtz a dirigé ses premiers entraînements cette semaine. À l'occasion de sa conférence de presse de reprise, le technicien luxembourgeois a livré les grandes lignes de son projet. Que ce soit la reconstruction mentale après la relégation, un mercato en chantier ou la jeunesse de l'effectif, le nouvel entraîneur grenat a affiché une ligne directrice claire.

Le FC Metz ouvre une nouvelle page. Après une saison marquée par la relégation en Ligue 2, le club mosellan a confié les clés de son projet à Luc Holtz. Arrivé le 5 juin dernier après quinze années à la tête de la sélection luxembourgeoise, le technicien de 56 ans découvre progressivement son nouvel environnement.

Trois jours après la reprise de l'entraînement, son premier constat est encourageant. "Je ressens une grande envie", explique-t-il, tout en reconnaissant que les traces de la saison écoulée existaient encore il y a quelques semaines. "Si vous m'aviez posé la question il y a un mois, je vous aurais dit que tout le monde était touché. C'est logique quand on ne gagne plus."

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Holtz : "On ne peut plus influencer le passé"

Luc Holtz entend rapidement tourner la page de la relégation. Son discours repose avant tout sur la confiance et l'état d'esprit. "Si vous m'aviez posé la question il y a un mois, je vous aurais dit que tout le monde était touché. C'est tout à fait logique. Si tu ne gagnes pas pendant un certain moment des matchs, ça touche la confiance, ça touche le moral. Il y a beaucoup d'inquiétude et d'incertitude."

Son message est désormais clair. "On ne peut plus influencer ce qu'il y a eu. Mais on peut influencer le futur. C'est le message que j'ai passé aux joueurs. Repartir de l'avant est important."

Depuis la reprise, l'ancien sélectionneur du Luxembourg se montre rassuré. "Je ne sens pas du tout un groupe inquiet. Je ne sens pas des joueurs en mal de confiance. Au contraire, je ressens une grande envie."

Le nouvel entraîneur souhaite insuffler une dynamique positive au sein d'un groupe largement renouvelé, entre l'arrivée d'un nouveau staff, plusieurs recrues et de nombreux jeunes issus du centre de formation. Le Luxembourgeois insiste également sur la nécessité de recréer une unité entre toutes les composantes du club. "Il faut retrouver ce côté ensemble : supporters, club, joueurs. Je suis persuadé que si on arrive à le faire, on va faire une belle saison."

Un mercato encore loin d'être terminé

Le nouvel entraîneur sait que son groupe évoluera encore d'ici la fin de l'été. Les discussions avec les dirigeants sont quotidiennes. "Tous les jours, on est en train de discuter. Ils travaillent en permanence pour avoir une équipe compétitive quand le championnat débutera."

Luc Holtz espère disposer rapidement de son effectif définitif, tout en gardant la porte ouverte à une opportunité. "J'espère avoir le groupe au complet le plus vite possible. Après, si à la fin du mercato il y a la possibilité de prendre un très, très bon joueur, bien sûr que je serai preneur."

Il rappelle néanmoins que les départs potentiels auront une influence directe sur le recrutement. "Aujourd'hui, il n'y a pas uniquement nous qui pouvons décider. Il y a aussi le joueur, son entourage, son agent. Parfois, ça dure un petit moment pour trouver un terrain d'entente."

La jeunesse au cœur du projet messin

L'un des enseignements majeurs de cette première prise de parole du nouveau coach des Grenats concerne la confiance accordée aux jeunes joueurs. Holtz estime disposer d'un groupe doté d'un fort potentiel. "Je trouve qu'il y a beaucoup de talent. C'est un groupe jeune avec beaucoup d'individualités."

Pour autant, il refuse de faire de l'âge un critère de sélection. "Ce n'est pas l'âge qui est déterminant. C'est la qualité du joueur."

Les premiers matches amicaux permettront surtout à son staff d'observer l'ensemble de l'effectif avant d'affiner sa hiérarchie. Le résultat passera au second plan dans cette première phase de préparation. Les hommes de Holtz débuteront leur campagne de matchs amicaux dès ce vendredi face à l’US Mondorf-les-Bains (D1 luxembourgeoise) à Frescaty.

La liste des matchs amicaux du FC Metz :