La Ligue de Football Professionnel (LFP) vient de sceller le sort du premier gros choc régional de la saison. Pour le compte de la 3ème journée de Ligue 2, l'ASSE s'apprête à retrouver le Grenoble Foot 38 dans une configuration qui laisse déjà un goût amer aux supporters stéphanois.

Ce duel réveille d'abord un souvenir frustrant. Lors de leur dernière confrontation dans le Chaudron, fin août 2025 (4ème journée), les Verts pensaient avoir fait le plus dur grâce à l'ouverture du score de Mickaël Nadé. Mais un relâchement en fin de match avait permis aux Isérois d'arracher le point du nul (1-1). Un scénario rageant que l'ASSE aura à cœur d'effacer.

Un choc sans Kops

La tâche s'annonce cependant corsée, car Geoffroy-Guichard sera privé de ses deux poumons. Suite aux lourdes sanctions infligées par la commission de discipline de la LFP il y a quelques jours, le Kop Nord et le Kop Sud purgeront face au GF38 leur second match de fermeture ferme.

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ASSE : La LFP annonce une fermeture des Kops pour plusieurs matchs !

Après l'ouverture de la saison à la maison, les Stéphanois devront une nouvelle fois composer sans leurs groupes de supporters pour pousser l'équipe vers la victoire. Un handicap de taille pour ce choc régional.

ASSE - Grenoble est fixé

Les Verts de l'ASSE recevront le Grenoble foot 38 le Samedi 20 août prochain à 20h. La rencontre, comptant pour la troisième journée de Ligue 2 sera diffusée sur Bein Sports 1. Les stéphanois ont désormais l'habitude de cet horaire qui leur a été fixé à, presque, chaque match la saison passée

Vendredi 21 août 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur les canaux beIN SPORTS MAX

US Boulogne CO – Red Star FC

Clermont Foot 63 – Dijon FCO

USL Dunkerque – Montpellier Hérault SC

Pau FC – AS Nancy Lorraine

FC Sochaux Montbéliard – EA Guingamp

Samedi 22 août 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

FC Nantes – Rodez Aveyron Football

Samedi 22 août 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

FC Metz – Stade Lavallois MFC

Samedi 22 août 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – Grenoble Foot 38

Lundi 24 août 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – FC Annecy