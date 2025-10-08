L'ASSE affiche un solide début de saison pour son retour en Ligue 2. Avec 20 points en neuf matches, les Stéphanois confortent leur place parmi les candidats à la montée. Mais la route est encore longue et rien n’est acquis. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Certes, l'ASSE impressionne avec une seule défaite et une moyenne de 2,22 points par match, à égalité avec le leader Troyes et déjà six points devant le sixième, premier non‑qualifié pour les Play-Offs. Mais à la trêve internationale, les Stéphanois ont reçu un premier avertissement face à Guingamp. Rien n’est encore acquis.

Des Stéphanois dans les temps pour accrocher une promotion ?

Mathématiquement, l'ASSE est dans une dynamique favorable pour jouer les premiers rôles en Ligue 2, analyse le journaliste Franck Talluto dans le dernier SNC. "On est à peu près à un quart de la saison. Si l’on extrapolait les performances actuelles, cela donnerait environ 75 points en fin de saison avec trois ou quatre défaites. Si les Verts maintiennent ce niveau, ils devraient monter."

Une opération remarquable pour une équipe qui retrouve tout juste l'antichambre, poursuit le journaliste. "Saint-Étienne est au rendez-vous, ce qui n’était pas forcément évident pour une équipe qui vient de descendre. Même avec un effectif largement conservé, il n’est jamais simple de digérer une défaite et de se relancer. On attend donc encore un peu plus de consistance dans le jeu. Mais, encore une fois, sur le plan des points, les Verts sont dans les clous."

"Il faut avant tout gagner les matchs."

Toutefois, la réalité du football se déroule sur le rectangle Vert. "Saint-Étienne doit surtout se concentrer sur son jeu et ne pas trop se soucier de l'adversaire ou des autres équipes", analyse Alexandre, rédacteur pour Peuple Vert. Il faut avant tout gagner les matchs. Si on adopte une approche du type « rouleau-compresseur », il faut avancer en restant vigilant."

Mais aujourd'hui à égalité de points avec Troyes et Pau (20), les Stéphanois doivent se méfier d'adversaires coriaces cette saison. "Troyes reste très cohérent dans son jeu, et Pau est une équipe difficile à manœuvrer. Ce sont des clubs qui peuvent faire peur, car, malgré leur statut modeste. Ce sont exactement le genre d’équipes qui peuvent poser problème à Saint-Étienne."

Car bien que dominante sur le papier, la bande à Eirik Horneland ne doit "jamais sous-estimer ce type d’opposition"." L’essentiel pour les Verts, c’est de rester sûrs de leur force et de ne pas se disperser à regarder ce qui se passe autour d’eux", conclut le rédacteur.

