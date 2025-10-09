Tidiane Vibert s’impose déjà comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation de l’ASSE. Arrivé en 2024, l’ailier impressionne par sa maturité, sa créativité et un talent brut qui ne laisse personne indifférent.

Né le 14 octobre 2009, Tidiane Vibert n’a pas encore soufflé ses 16 bougies qu’il fait déjà parler de lui dans le monde de la formation du football français. Passé par le Paris FC, puis par le réputé club de Torcy, véritable vivier de talents franciliens, le jeune ailier s’est rapidement distingué par son intelligence de jeu et sa capacité à faire des différences balle au pied.

C’est à Torcy que son potentiel éclate aux yeux de tous. Son éducateur de l’époque en U13, Éric Laclef, se souvient encore du garçon qu’il a vu grandir : « C’était un joueur qui mettait tout le monde d’accord par ses qualités intrinsèques. Au premier abord, il paraissait nonchalant et effacé, mais ce n’est pas du tout son tempérament. Son éducation est faite d’humilité et de respect. Il ne se met pas naturellement en avant. »

Touché par la maladie d’Osgood-Schlatter à 13 ans, au moment même des sélections pour le pôle espoirs de Clairefontaine, le jeune Vibert voit son ambition menacée. Incapable de participer aux premiers tours à cause de la douleur, il doit patienter. Mais son talent finit par parler pour lui : repéré lors des dernières sélections, il intègre finalement Clairefontaine. Un premier tournant dans son jeune parcours.

L’éclosion sous le maillot de l'ASSE

L’été 2024 marque une nouvelle étape dans sa progression : Tidiane Vibert rejoint le centre de formation de l’AS Saint-Étienne grâce au travail du dénicheur stéphanois sur la région parisienne : Hamdane Karouni. Un choix fort, alors que l’AS Monaco faisait le forcing pour l’attirer. Finalement, le projet stéphanois, tourné vers le développement individuel et la mise en avant des jeunes, convainc la pépite francilienne. « Il a choisi le meilleur projet selon lui », confie son éducateur. Et les faits semblent lui donner raison.

Arrivé pour évoluer avec les U16, Vibert ne tarde pas à bousculer la hiérarchie. Son talent et sa compréhension du jeu lui permettent d’être rapidement surclassé avec les U17, puis intégré dans le groupe U19 de Frédéric Dugand. Une ascension fulgurante, confirmée ce week-end encore face à Monaco, où le jeune ailier s’est montré décisif en contribuant à la victoire des Verts.

Doté d’une vitesse de percussion, d’un dribble déroutant et d’une vision du jeu au-dessus de la moyenne, Vibert est ce genre de joueur capable de casser des lignes à lui seul. Son ancien formateur à Torcy ne tarit pas d’éloges : « C’est un joueur de très grande qualité, capable de faire de vraies différences par le dribble, la prise de balle ou la passe. Sa qualité principale, c’est sa capacité à déséquilibrer les blocs adverses. »

Le nouveau visage du lien Torcy–ASSE

L’arrivée de Tidiane Vibert à Saint-Étienne n’est pas un hasard. Depuis plusieurs années, un véritable axe de formation s’est créé entre Torcy et l’ASSE. De Lucas Gourna-Douath à Mathys Saban, en passant par Mathis Amougou, Axel Dodote ou encore Rayan Aït-Amer, plusieurs jeunes talents issus du club francilien ont rejoint le Forez.

Tous partagent un profil similaire : technique, humble, travailleur. Et Tidiane semble cocher toutes ces cases.

À Saint-Étienne, le jeune ailier a rapidement conquis ses coéquipiers et le staff par sa maturité et sa passion pour le jeu. Il ne triche jamais, travaille dans l’ombre et respire le football. « C’est un garçon qui aime le jeu, pas tout ce qu’il y a autour, comme la notoriété ou l’argent », rappelle Éric Laclef. « C’est un passionné, comme son père, lui aussi grand amateur de football. »

Déjà sous le maillot bleu

Les efforts du jeune Stéphanois n’ont pas tardé à être récompensés au niveau national. En septembre dernier, Tidiane Vibert a connu ses premières sélections en équipe de France, lors d’un match face à la Finlande. Une étape symbolique pour ce joueur qui n’a jamais cessé de croire en lui malgré les obstacles. Son profil séduit les observateurs : percutant, altruiste, doté d’un sens du collectif rare pour son âge. Autant de qualités qui font de lui un ailier moderne, capable de s’intégrer dans n’importe quel système de jeu. D’ailleurs, son éducateur, convaincu de son potentiel dès son arrivée à l’ASSE, lui avait demandé s’il avait appris La Marseillaise, pour la chanter le jour où il intégrerait l’équipe de France. Une anecdote sympathique qui témoigne de la confiance qu’il plaçait en son jeune protégé !

L’avenir s’annonce radieux pour ce jeune homme discret, qui s’apprête à fêter ses 16 ans le 14 octobre prochain. À Saint-Étienne, on observe son évolution avec beaucoup d’attention. L’ASSE a toujours su repérer et faire éclore les talents précoces, et Tidiane Vibert semble bien parti pour suivre cette voie.

En attendant, il continue de progresser sereinement, sans brûler les étapes, fidèle à ses valeurs d’humilité et de respect. Son parcours, marqué par le travail et la résilience, inspire déjà les plus jeunes du centre de formation. Et l'ASSE tient peut-être là l’une de ses futures révélations.