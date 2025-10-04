6 mois après une rencontre qui n’est pas allée à son terme, Montpellier et l’ASSE se retrouvaient ce samedi lors de la 9ème journée de Ligue 2. Résumé de la rencontre entre les héraultais et les ligériens.

Il y a 6 mois, l’ASSE se rendait à la Mosson pour un “match de la peur” entre 2 concurrents directs au maintien dans l’élite. La rencontre n’était pas arrivée à son terme après le second but stéphanois qui avait occasionné la colère des supporters du MHSC. Le match avait alors été interrompu après des jets d’engins pyrotechniques sur la pelouse. Une défaite qui actait quasiment la relégation des pailladins. Les 2 équipes se retrouvent aujourd’hui en Ligue 2 après avoir terminé aux 2 dernières places de Ligue 1 la saison passée.

1ère mi-temps - Le réalisme stéphanois et les montants montpelliérains

Le match démarre sur un rythme insensé. Après seulement 51 secondes, Pays trouve le poteau sur un centre dévié, mais dans la foulée, Saint-Étienne punit : Davitashvili, lancé dans la profondeur, efface quatre défenseurs et ouvre le score au bout d’une minute trente (voir le but).

La maîtrise technique des Verts impressionne dans le premier quart d’heure, mais Montpellier réagit par son agressivité et ses coups de pied arrêtés, notamment grâce à la qualité de frappe de Savanier. À la 21e minute, Annan voit sa tentative repoussée par Ngapandouetnbu, mais le ballon revient sur Davitashvili qui s’offre un doublé d’une frappe puissante à bout portant (voir le but).

Les Montpelliérains se procurent des occasions franches, touchant même une deuxième fois les montants par Mendy. Larsonneur, lui, souffre physiquement mais reste vigilant. La fin de période s’enflamme avec une série de cartons jaunes pour les deux formations.

À la pause, l’ASSE mène 2-0. Les Verts font preuve d’un réalisme implacable, tandis que le MHSC, malchanceux avec deux montants touchés, reste en vie grâce à ses individualités offensives.

2ème mi-temps - Imprécis mais solide

Au retour des vestiaires, Appiah et Cardona font leur entrée. Comme en première période, Montpellier pousse fort et Larsonneur doit déjà s’interposer face à Savanier (48e). Cardona et Stassin manquent ensuite le break pour Saint-Étienne.

Le match s’équilibre mais le MHSC reste menaçant. À la 55e, Mbuku est retenu dans la surface par Joâo Ferreira, mais l’arbitre ne bronche pas. La tension monte également sur les bancs, l’adjoint de Zoumana Camara écopant d’un carton jaune.

La plus grosse occasion héraultaise survient à la 67e minute. Mendy file seul au but mais bute sur Larsonneur, décisif dans son face-à-face. Dans la foulée, Tardieu manque la balle de 3-0 côté stéphanois.

Moins précis offensivement, Sainté recule et subit la pression locale. Malgré des contres mal négociés, les Verts tiennent bon grâce à leur solidarité défensive et à un Larsonneur impérial.

Au coup de sifflet final, l’ASSE s’impose 2-0 et réalise la belle opération du week-end. Avec ce succès, les hommes d’Eirik Horneland partagent la première place du classement avec Troyes et Pau, et aborderont la trêve avec confiance.