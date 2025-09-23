Le foot ce n’est pas que le samedi soir pour l’ASSE. La 7ᵉ journée de Ligue 2 a été programmée ce mardi 23 septembre à 20h30. Les hommes d’Eirik Horneland sont attendus du côté de la Picardie ce soir pour y défier l’Amiens SC de Paul Bernardoni. Retour sur le dernier voyage au Stade de la Licorne.

L’ASSE va avoir l’occasion de retrouver un visage familier ce mardi soir à Amiens. Paul Bernardoni a rejoint le club picard cet été pour remplacer Régis Gurtner, parti au RC Lens. Le gardien amiénois n’a pas laissé un très bon souvenir lors de son prêt dans le Forez en janvier 2022. Titularisé dans les buts par Pascal Dupraz, il a fait partie de l’équipe qui est descendue lors du barrage face à Auxerre, 6 mois plus tard.

Les Verts en pleine crise ?

Les temps sont durs pour l’ASSE. Après une série de 10 matchs sans perdre, les stéphanois qui s’approchaient du fauteuil de leader sont sur 3 défaites de rang en Ligue 2. Privés de Larsonneur et Batubinsika, les Verts ont perdu pour le match de la célébration des 90 ans du club face au Paris FC avant de s’incliner 5-2 à Auxerre puis 2-1 face à Pau.

En déplacement à Amiens, le club du Forez récupère Dylan Batubinskia et espère renouer avec le succès. La place de Laurent Batlles sur le banc des Verts commence à être menacée et l’ASSE serait bien inspirée de gagner pour ne pas plonger dans une crise de résultats.

Amiens s’offre l’ASSE au bout de l’ennui

L’ASSE met le pied sur le ballon, mais ne parvient pas réellement à apporter le danger sur le but adverse. La confiance n’est pas du côté des Verts qui ne se procurent que trop peu d’occasions. Gurtner repoussé les tentatives de Moueffek puis de Cafaro en début de partie avant que le match ne bascule dans un faux-rythme.

Ce sont les amiénois qui vont profiter de cette situation pour venir piquer avant la pause. Leautey, suivi par les stéphanois durant le mercato estival, est à la conclusion du contre picard. Juste avant la pause, le numéro 7 amiénois ajuste Etienne Green d’une frappe sous la barre. Pas grand-chose à signaler en seconde période. L’ASSE ne montre aucune réelle révolte et perd son 4ᵉ match de suite en Ligue 2, la crise semble s’ouvrir dans le Forez.