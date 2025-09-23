Comme chaque week-end, plusieurs anciens Stéphanois se sont illustrés aux quatre coins du globe. Si certains se sont fait remarquer par des avertissements, d’autres ont brillé par une passe décisive ou un but. Mais la performance la plus marquante reste celle de Denis Bouanga, auteur d’un triplé qui le place au sommet de la MLS aux côtés de Lionel Messi.

Tous les faits marquants n’ont pas été positifs pour les anciens Verts. En Roumanie, Kurt Zouma (Cluj) a écopé d’un carton jaune peu après son entrée en jeu contre Arad (1-1). Même sanction pour Zaydou Youssouf (Al Fateh) en Arabie saoudite et pour Marwann Nzuzi (NK Bravo) en Slovénie. Trois avertissements qui ternissent des prestations par ailleurs discrètes.

Les passeurs décisifs du week-end

Plusieurs anciens Verts se sont distingués en offrant des buts à leurs coéquipiers. En Turquie, Kenan Fakili (Maras Istiklal), qui a joué en Vert des U15 aux U17, a délivré une passe sur l’ouverture du score lors de la victoire des siens face à Arnavutkoy (3-0). Au Portugal, Naïs Djouahra (Arouca) a lui aussi signé une offrande lors du succès contre Nacional (2-0). Enfin, malgré la défaite de Guingamp à Troyes (5-2), Alpha Sissoko a été passeur sur le deuxième but breton.

Tannane et Sissoko buteurs

Du côté des filets, deux anciens stéphanois se sont mis en évidence. Oussama Tannane a trouvé le chemin des filets au Qatar avec Umm Salal, ouvrant le score d’une frappe à la 33ᵉ minute lors de la victoire face à Sailiya (2-1). En Allemagne, Ibrahim Sissoko a réduit l’écart en fin de match pour Bochum à Nuremberg (2-1), confirmant son efficacité en sortie de banc.

Denis Bouanga, la grande classe

Mais le week-end restera marqué par Denis Bouanga. Déjà incontournable au Los Angeles FC, l’attaquant gabonais a signé un triplé magistral lors de la victoire contre le Real Salt Lake (4-1). Buteur aux 45ᵉ, 73ᵉ et 87ᵉ minutes, il a régalé par ses trois finitions de pur attaquant – deux plats du pied et une subtile balle piquée – avant de célébrer par ses saltos désormais habituels.

Avec ce triplé, Bouanga porte son total à 22 buts en MLS cette saison, rejoignant Lionel Messi en tête du classement des buteurs. Le duel entre les deux stars s’annonce palpitant dans le sprint final : il reste cinq matches au LAFC et six à l’Inter Miami. Déjà deuxième meilleur buteur l’an dernier, et meilleur buteur de MLS la saison précédente, l’ancien Stéphanois confirme qu’il est devenu l’une des armes offensives les plus redoutées du championnat nord-américain.