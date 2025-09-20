L’ASSE a dû composer sans Joao Ferreira face à Reims samedi soir (3-2). Le défenseur portugais, annoncé titulaire, a ressenti une gêne aux adducteurs à l’échauffement.

L’AS Saint-Étienne a vécu un coup du sort avant même le coup d’envoi de son match de la 6ᵉ journée de Ligue 2 face au Stade de Reims. Alors que Joao Ferreira figurait bien dans le onze de départ, le latéral portugais a été contraint de déclarer forfait au dernier moment. Présent à l’échauffement, il a finalement dû céder sa place à Ebenezer Annan, titularisé en urgence sur le flanc gauche et Maxime Bernauer décalé à droite.

Joao Ferreira ménagé par précaution

Eirik Horneland a rapidement levé le voile sur ce forfait inattendu en conférence de presse d’après-match suivi sur France Bleu Saint-Etienne. « Joao Ferreira ? Il a dû déclarer forfait après l’échauffement. C’était un obstacle pour ce début de match. (…) Il s’est senti raide sur les adducteurs et vu la semaine qui nous attend, on n’a pas voulu prendre de risque avec lui », a expliqué l’entraîneur stéphanois. Une décision dictée par la prudence, tant l’ancien joueur de l'Udinise s’est déjà imposé comme un élément important de l’arrière-garde stéphanoise.

Une semaine cruciale attend l’ASSE

Si les Verts se sont imposés dans une rencontre riche en buts (3-2), l’absence de Joao Ferreira a rappelé combien la profondeur de banc peut jouer un rôle décisif dans une saison longue et exigeante. Avec plusieurs rendez-vous importants à venir, le staff ne veut pas compromettre l’état physique de son latéral portugais, dont la régularité et la polyvalence se révèlent déjà précieuses.

Un retour rapide espéré pour le défenseur portugais

À ce stade, rien n’indique une blessure sérieuse même si des examens supplémentaires vont être fait. La gêne ressentie par Joao Ferreira semble davantage liée à une fatigue musculaire qu’à une lésion au regard des propos du coach stéphanois. Le staff médical stéphanois suivra de près son évolution dans les prochains jours. Le joueur pourrait rapidement réintégrer le groupe, une bonne nouvelle pour une ASSE ambitieuse, qui poursuit sa marche en avant en Ligue 2.

Ce contretemps ne devrait donc pas compromettre la saison du défenseur portugais, mais il confirme une fois de plus l’importance de la gestion physique dans le calendrier serré qui attend les Verts.