Les Handi-Supporters ASSE viennent d’obtenir une reconnaissance historique en devenant le 6ᵉ groupe officiel de supporters des Verts. Avant la rencontre face à Reims, beIN Sports est venu à leur rencontre.

Le 4 mai dernier, l’AS Saint-Étienne a officialisé l’intégration des Handi-Supporters ASSE comme 6ᵉ groupe de supporters du club. Une consécration pour cette association fondée il y a 20 ans, qui rassemble aujourd’hui plus de 150 membres fidèles installés dans le bloc B10 du Chaudron.

À domicile comme à l’extérieur, leur ferveur ne faiblit jamais. À l’occasion du match contre Monaco le 3 mai, une cérémonie symbolique a marqué cette officialisation. Leurs parrains, les joueurs Léo Pétrot et Louis Mouton, ont remis un maillot commémoratif à Corinne Flandin, Jean-Luc Guillot et Dylan Planchet, représentant la voix et le cœur de cette tribune inclusive. Un moment fort qui souligne l’attachement du club à tous ses fidèles, sans distinction.

Les Handi-Supporters mis à l'honneur par le club

Quelques jours avant cette reconnaissance officielle, les membres du groupe avaient été accueillis à L’Étrat pour un moment de partage autour d’un petit déjeuner et d’un entraînement en VIP. Une belle manière pour l’ASSE de mettre en lumière leur implication, leur fidélité et de renforcer les liens entre le club et ses supporters les plus dévoués.

"Supporter de l'ASSE à fond !"

Avant le match face à Reims (victoire 3-2), BeIN Sports a tenu à mettre en lumière cette tribune. Un moment fort où l’on entend notamment le témoignage de Nicolas, fervent supporter :

"C’est un très bon match ce soir, c’est un très bon match et qu’on gagne."

"Supporter de Saint-Étienne à fond."

"On est toujours en déplacement aussi."

Au micro, le journaliste souligne le rôle central de l’association et l’implication de son président, M. Durand :

"Il y a un grand travail qui est fait avec M. Durand qui est ici le président de cette association, Handi supporter."

L’émotion est palpable dans les échanges. BeIN ajoute d’ailleurs :

"On aime vous montrer ces supporters qui sont nombreux."

"Je voulais vous montrer une tribune particulière… le sixième groupe officiel des supporters de l’AS Saint-Étienne."

La ferveur verte ne connaît décidément aucune barrière, et ce groupe en est la preuve éclatante.