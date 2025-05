Eirik Horneland a pu compter sur un atout de taille lors de la victoire de l'ASSE face à Reims (0-2). Les Verts ont remporté la bataille de l'entre-jeu face à une formation rémoise qui apprécie de poser le pied sur le ballon, notamment grâce à Aimen Moueffek. Les consultants de beIN Sports ont été dithyrambiques à son sujet.

Un rôle particulier à l'ASSE

Les commentateurs de l'opposition de ce samedi n'ont pas cessé d'être impressionnés par la prestation d'Aimen Moueffek face au SDR. Solide au milieu de terrain, le Stéphanois s'est révélé important dans les phases de transition.

Christophe Joss, commentateur pour beIN Sports : "Je le disais pendant le match : Moueffek, c’est le symbole de cette victoire. Et franchement, c’est beau. C’est important qu’il y ait des joueurs comme lui dans des clubs. Aimen Moueffek, c’est un vrai joueur de club. Ce n’est pas un surdoué, loin de là, mais c’est un mec du cru, un mec du club."

"Un mec du club", que Saint-Etienne réussissait à prolonger de justesse l'été dernier. "L’année dernière, sa prolongation a mis du temps à se faire. Mais déjà à l’époque, on sentait la même chose qu’aujourd’hui : ce gamin, il ne veut pas voir ce maillot vert en Ligue 2. Tu sens toute son énergie, toute sa volonté.

Parfois c’est un peu désordonné, un peu trop d’intensité, mais on s’en fout. C’est cette envie-là qu’il faut. Si Saint-Étienne avait eu plus de joueurs avec cet état d’esprit-là tout au long de la saison, je pense qu’ils auraient quelques points de plus aujourd’hui."

Moueffek occupe une place particulière dans le jeu d'Horneland

Préféré à Benjamin Bouchouari dans l'entre-jeu, Aimen Moueffek a joué ce samedi sa cinquième titularisation consécutive. Le Stéphanois monte en puissance au fur et à mesure des semaines, et pourrait bien s'imposer comme un élément clé face à Toulouse.

Christophe Joss : "Moueffek a été maintenu titulaire, alors que Bouchouari revenait de blessure. Et pourtant, c’est Bouchouari qui l’avait poussé sur le banc à un moment. Mais Horneland s’est rendu compte, depuis le derby notamment, que Moueffek était devenu indispensable au milieu. Comme je le disais, il a peut-être moins d’arguments techniques que Bouchouari , c’est clair, mais il apporte autre chose."

Une analyse que partage Daniel Bravo : "C’est un milieu très combatif, très généreux, qui symbolise bien les joueurs qui mouillent le maillot et qui aiment vraiment leur club. Tardieu aussi a été très bon, je trouve que dans l’entre-jeu, ça tourne bien. Même Ekwah, qui est un peu différent, avec un rôle plus défensif, ça complète bien l’ensemble.

[...] C’est vrai qu’un joueur comme Moueffek symbolise parfaitement la combativité d’un milieu qui ne lâche rien. Et c’est tout bénéfique pour les Stéphanois qui gardent encore l’espoir de se maintenir."