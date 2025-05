L'ASSE se déplaçait à Reims ce samedi à 21h pour le compte de la 33e et avant-dernière journée de ligue 1. À 2 journées de la fin et toujours en position de relégable, les Verts n'avaient plus le choix, ils devaient l'emporter pour garder l'espoir de se maintenir dans l'élite. Résumé du match.

L’ASSE démarre fort

Après seulement 3 minutes de jeu, Aïmen Moueffek est recherché dans la surface de réparation. Le marocain parvient à trouver Irvin Cardona qui sert Florian Tardieu en retrait. L’ancien troyen enveloppe parfaitement son ballon pour inscrire son 1er but de la saison.

Le match bascule ensuite sur un faux rythme, Reims doit abandonner son bloc bas pour tenter de revenir rapidement au score. A la 20ème minute, Wadji se débarrasse de son vis à vis pour marquer le second but de l’ASSE. Le sénégalais voit son but refusé pour une faute.

Reims attaque mais encaisse à nouveau

Les champenois se réveillent suite à ce but refusé. A la 26ème minute, Tia est trouvé sur un centre en retrait. Sa reprise file droit sur Larsonneur qui réalise un arrêt réflexe. Quelques minutes plus tard, Nakamura déborde et centre, le ballon arrive droit sur Tia devant le but. Le rémois est surpris et ne peut ajuster Larsonneur.

Saint-Etienne reprend peu à peu la maitrise du ballon. Pierre Ekwah s’essaye de loin mais voit sa frappe retomber derrière le but de Diouf. Peu après la tentative du milieu passé par Chelsea, Reims commet une grosse erreur de relance. Ibrahima Wadji est trouvé dans la profondeur. L’ancien de Qarabag butte sur le portier du SDR mais Irvin Cardona a parfaitement suivi. L’ancien monégasque allume la cage rémoise et permet à l’ASSE de rentrer au vestiaire en menant 2-0.

Une réaction rémoise

Des l’entame de seconde période, Reims se montre bien plus entreprenant. Siebatcheu frappe dans un angle fermé, Larsonneur repousse du pied avec de la réussite. Ito voir ensuite sa tentative être sauvée par Pétrot. A la 51ème, Tia est dans une excellente position mais voit sa frappe passer juste à côté de la cage de Larsonneur.

Après être mieux revenus des vestiaires, les rémois continuent d’avoir le ballon tout en s’exposant a certaines sorties de balles stéphanoises. Moueffek parvient à trouver Wadji dans la profondeur mais le sénégalais est enfermé et ne peut pas servir Cardona. Quelques minutes plus tard, Davitashvili s’échappe mais ne voit pas Wadji, qui partait en profondeur.

L’ASSE tient son résultat

Eirik Horneland effectue son premier changement à la 70e minute. Ben Old remplace le second buteur des Verts, Irvin Cardona. A la 79ème, Louis Mouton remplace Aïmen Moueffek. Juste après, Ibrahima Wadji est trouvé dans la surface, le sénégalais tente sa chance dans un angle fermé mais ça passe à côté.

A la 84ème minute, Yunis Abdelhamid entre en jeu a la place de Zuriko Davitashvili sous l’ovation d’Auguste Delaune. Ibrahim Sissoko remplace Wadji. Eirik Horneland veut tenir ce résultat très précieux pour l’ASSE.

L’arbitre donne 3 minutes de temps additionnel pour clore cette rencontre de la 33ème journée de Ligue 1. L’ASSE ramène son second succès de la saison à l’extérieur, le 1er en terminant la rencontre. Les Verts peuvent encore croire au maintien !