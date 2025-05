L’ASSE a officiellement acté le départ de 13 joueurs issus de son centre de formation et de son effectif réserve. Une décision marquante qui s’inscrit dans une nouvelle stratégie sportive, entre rigueur, projection et renouvellement.

C’est une habitude à chaque fin de saison pour le centre de formation de l’ASSE. À l’approche de l’été 2025, le club du Forez a communiqué sur une vague de 13 départs au sein de ses équipes jeunes, incluant des joueurs en fin de contrat stagiaire, aspirant ou professionnel. Un chiffre conséquent, qui démontre une volonté claire de restructuration pour la saison prochaine.

Ces choix n’ont rien d’anodin. Ils s’inscrivent dans une réflexion globale sur la compétitivité du centre de formation et la nécessité de recentrer les investissements sur les éléments jugés les plus aptes à rejoindre l’équipe première à court terme.

Les profils concernés sont variés, certains bien connus des suiveurs stéphanois. À commencer par El Hadji Dieye, ailier sénégalais arrivé en 2021 de Guédiawaye et auteur de 7 apparitions en professionnel. Malgré une prolongation de contrat en juin dernier, sa saison a été freinée par les blessures, ne lui permettant pas de confirmer son potentiel.

L’équipe réserve profondément remodelée

Plusieurs cadres de l’équipe réserve sont aussi concernés par cette vague de libérations. C’est notamment le cas d’Israël Kinunga, défenseur polyvalent qui avait signé pro l’an passé et s’était imposé comme un élément solide cette saison. Ses prestations, dont un doublé décisif contre Chassieu Décines, n’auront pas suffi à convaincre le club de poursuivre l’aventure.

Même constat pour Kenzo Kies, profil offensif régulier et investi, Marwann Nzuzi, aperçu en début de saison avec l’équipe première ou encore Simon Cateland, milieu travailleur issu de Roannais Foot 42. Tous ont apporté sur le terrain, mais les portes de l’équipe fanion restant fermées, le club a choisi de ne pas renouveler leur contrat.

Ce choix illustre une exigence constante dans la gestion de l’équipe réserve. L’objectif reste d’en faire une véritable antichambre de l'équipe professionnelle, avec des joueurs capables de basculer rapidement chez les pros. Une réserve de travail, plus qu’un sas de formation.

Les jeunes du centre de formation de l'ASSE aussi concernés

Aussi, plusieurs jeunes espoirs du centre de formation n’ont pas été conservés au terme de leur contrat aspirant ou de leur parcours U19. Parmi eux : Quentin Prud’homme, attaquant à l’historique prometteur mais blessé cette saison, Farès Ben Rahem, latéral des U19, Hani Guerroudj ou encore Kaïs Zerga, milieu relayeur formé dans le Sud de la France.

Ces départs, bien que douloureux, reflètent une réalité du football de haut niveau : tous les jeunes formés ne parviendront pas à intégrer durablement un effectif professionnel. La décision de ne pas prolonger certains contrats est aussi dictée par une gestion des effectifs plus rationnelle, dans un contexte de compétitivité accrue et de contraintes économiques.

Certains profils, comme Mathis Grillot, ailier devenu latéral gauche, ou Maysson Meité, attaquant physique en provenance de Villejuif, ont montré des qualités intéressantes. Mais là encore, l’écart avec les exigences du haut niveau semble avoir pesé dans la balance.

Un tournant stratégique pour l’ASSE

Derrière ces choix se dessine une stratégie claire de renouvellement de la formation stéphanoise. L’objectif est désormais de détecter très tôt les joueurs capables de franchir rapidement les étapes vers l’équipe première. Ceux qui stagnent ou peinent à percer malgré les opportunités se verront proposer un autre chemin.

Cette évolution s’accompagne aussi d’une volonté de professionnaliser davantage la passerelle entre le centre de formation et l’équipe pro. Une nécessité, alors que le club veut s'appuyer sur son centre de formation et ne peut se permettre de faire de la post-formation un point faible.

Des départs à suivre de près

Parmi les 13 joueurs libérés, certains auront sans doute l’occasion de rebondir. Israël Kinunga pourraient intéresser des clubs de National. Et les plus jeunes, comme Brandon Nativoha (né en 2008), auront d’autres opportunités de poursuivre leur développement.

Quoi qu’il en soit, cette décision forte marque un tournant pour l’AS Saint-Étienne, qui restructure en profondeur ses fondations sportives. Les prochains mois diront si ce choix stratégique portera ses fruits… et quels visages composeront la nouvelle génération stéphanoise. D'autant que plusieurs dossiers restent incertains et bloquent. C'est notamment le cas d'un certain Mohamed-Lamine Ndiaye...