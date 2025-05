Dos au mur, l’ASSE est allée chercher une victoire cruciale sur la pelouse de Reims (0-2) qui lui permet de rester en vie dans la course au maintien. Voici les trois enseignements avant la dernière journée de Ligue 1.

L’ASSE a fait la moitié du travail. Vainqueurs à Reims (0-2) ce samedi 10 mai, les Verts se sont relancés dans la course au maintien. Grâce à sa deuxième victoire – seulement – à l’extérieur de la saison, l’équipe d’Eirik Horneland profite de la défaite du Havre face à Marseille (1-3) pour conserver toutes ses chances dans l’optique du maintien.

L’ASSE enfin réaliste

Et les Verts ont tout bien fait ou presque, ce samedi 10 mai. Sur la pelouse d’Auguste Delaune, l’ASSE a parfaitement entamé la partie, ouvrant la marque dès la 3e minute grâce à une frappe sublime de Florian Tardieu. Le premier but du Stéphanois depuis le 16 septembre 2023 et un déplacement à Caen (1-2), en Ligue 2. Une réalisation amenée par un trio revanchard, avec une récupération d’Aïmen Moueffek avant une passe décisive d’Irvin Cardona, deux hommes un peu plus en difficulté ces dernières semaines.

Et le réalisme stéphanois ne s’est pas arrêté là. Après une occasion où Zuriko Davitashvili a semblé manquer le coche en ne frappant pas du pied gauche, c’est l’ASSE, pour une fois, qui s’est permis de sanctionner une erreur adverse. Une passe ratée d’Okumu, un ballon dans la profondeur pour Ibrahima Wadji qui bute sur Diouf, le ballon revenant sur Cardona qui n’avait plus qu’à conclure (42’). Une action semblable à celle manquée par l’attaquant à Strasbourg, il y a quelques semaines, et qui pourrait montrer que le vent à tourner pour les Verts.

La réussite était stéphanoise

Car en plus de son réalisme froid offensivement (neuf tirs, quatre cadrés pour deux buts), l’ASSE a vu son adversaire s’heurter à un manque de réussite flagrant. Si Gautier Larsonneur a sauvé – miraculeusement – les Verts à deux reprises, devant Tia (30’) et Siebatcheu (46’), les Stéphanois ont aussi profité de la maladresse rémoise. Car le début de seconde période, complètement à l’avantage des Rémois, aurait pu faire basculer la rencontre.

Ito (46’) puis Tia (52’), décidément peu inspiré ce samedi, ont manqué le cadre et offert un véritable sursis à l’équipe d’Eirik Horneland. Mais la maladresse locale peut aussi vouloir dire que le vent à tourner pour l’ASSE, qui se serait sûrement faite renverser il y a quelques semaines en subissant la furia adverse.

Toulouse : à la vie, à la mort pour l’ASSE

Une réussite qui permet donc à l’ASSE de rester en vie dans la course au maintien. Là aussi, un véritable miracle pour une équipe qui a encaissé 74 buts en 33 matches. Et une fois encore, on pourrait croire à une bonne étoile au-dessus de la tête des Stéphanois, alors que Le Havre a failli accrocher un nul – voire une victoire en fin de partie – avant de s’écrouler face à l’OM.

Au classement, et avant la dernière journée décisive, les Verts ne sont donc qu’à un point des Normands et peuvent légitimement viser la place de barragiste, qui offrirait à l’ASSE un sursis inespéré. Car face à Toulouse, les Stéphanois vont pouvoir compter sur un Stade Geoffroy-Guichard qui s’annonce en ébullition. Dans le même temps, Le Havre jouera sa survie à Strasbourg, qui, battu par Angers, va devoir l’emporter pour accrocher une place en Coupe d’Europe. Définitivement, tous les signaux sont au vert pour l’ASSE. Ne reste plus qu’à finir le travail face au TFC, pour s’offrir un barrage décisif et une chance de rester en Ligue 1.