Battue à 2 reprises à domicile en Ligue 2, l’ASSE souhaite conserver son invincibilité à l’extérieur. Les hommes d’Eirik Horneland se déplacent à Annecy ce week-end pour la 11ᵉ journée de championnat. Le coach norvégien a choisi le groupe pour ce court voyage en Haute-Savoie.

Après avoir relancé la machine à Montpellier, l’ASSE souhaitait enchaîner au retour de la trêve internationale. Face au Mans, les Stéphanois ont chuté via le même scénario que face à Guingamp, 3 semaines plus tôt. Menés en première période, les Verts sont revenus au score avant la pause avant de sombrer au retour des vestiaires. Menés 3-1, les hommes d’Eirik Horneland ont réduit la marque, mais n’ont pas réussi à recoller pour éviter un revers.

À Annecy, les joueurs ligériens pourront compter sur un stade qui sera comme un mini-Chaudron. En plus des 2.500 stéphanois présents en Parcage, les maillots et écharpes Vertes et Blanches devraient garnir le Parc des Sports. Un soutien de taille pour pousser les Verts à rester invaincus hors de leurs terres.

Un indésirable de retour

L’AS Saint-Étienne se rendra en Haute-Savoie sans pouvoir compter sur plusieurs défenseurs centraux. Maxime Bernauer, expulsé face à Guingamp, il y a presque un mois, va purger son dernier match de suspension. Le défenseur central venu de Zagreb pourra rejouer dès mardi face à Pau, dans le Chaudron. L’ASSE a réintégré Yvann Maçon après plusieurs mois hors du groupe. Au vu des différentes absences qui touchent l’effectif d’Eirik Horneland depuis la réception du Mans, le guadeloupéen a été titularisé face aux Sarthois. Dylan Batubinsika a également été réintégré cette semaine et est vu comme une nouvelle solution dans l’axe.

Du côté des pépins physiques, Chico Lamba reste forfait pour plusieurs semaines. Le joueur a été opéré d’une blessure aux adducteurs qui l’a forcé à quitter ses partenaires à la mi-temps du match à Montpellier, début octobre. Le Portugais ne devrait pas être de retour avant, au mieux, la fin du mois de novembre. Luan Gadegbeku, de retour à l’entraînement collectif il y a une dizaine de jour, est apte pour un retour dans le groupe. Le milieu formé au club espère pouvoir être de la partie ce samedi. Lassana Traoré demeure toujours forfait.

Enfin, Djylian N’Guessan et les jeunes bleuets sont rentrés de la Coupe du Monde U20. Les jeunes français ont quitté le Chili sans médaille. Le jeune attaquant stéphanois et ses coéquipiers se sont inclinés en demi-finale puis en petite finale de la compétition.

Le groupe de l’ASSE

Gardien : Larsonneur, Maubleu

Défense : Annan, Appiah, Batubinsika, Ferreira, Nadé

Milieu : El Jamali, Jaber, Miladinovic, Moueffek, Tardieu

Attaque : Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin