La 11e journée de Ligue 2 s’annonce décisive à tous les étages. Duel au sommet entre Reims et Troyes, confrontation directe pour la montée entre Annecy et Saint-Étienne : tour d’horizon des enjeux du week-end.

Le leader troyen (1er, 23 pts), invaincu depuis six matchs, se déplace à Reims (5e, 16 pts). Troyes reste solide, avec la meilleure attaque (20 buts) et un Tawfik Bentayeb toujours en forme (6 buts, 5 grosses occasions converties). Mais Reims peut compter sur le chef d’orchestre Teddy Teuma, auteur de 4 passes décisives et 18 passes clés.

Un succès de Reims relancerait complètement la course à la montée. De son côté, Troyes a l’opportunité de creuser un premier écart en tête. Un derby qui sera suivi de près par l'ASSE ce soir !

Pau - Dunkerque : le podium en jeu pour les Béarnais

Deux dynamiques opposées : Pau (2e, 21 pts) reçoit Dunkerque (13e, 12 pts), en quête de régularité. Les Palois sont invaincus depuis cinq matchs. Ils peuvent compter sur un Daylam Meddah précieux au milieu (92 % de passes réussies) et sur leur solidité défensive (9 buts encaissés, meilleure défense).

Le Red Star (4e, 20 pts) veut rebondir après deux nuls consécutifs. Face à Grenoble (14e, 12 pts), les Audoniens compteront sur le tandem Giovani Haag / Damien Durand. Ce dernier a déjà inscrit 5 buts, avec une excellente efficacité devant le but (27,78 % d’occasions converties). Grenoble devra s’appuyer sur son gardien Mamadou Diop, leader au nombre d’arrêts (40), pour espérer créer la surprise.

Attention à ne pas sous-estimer une équipe grenobloise accrocheuse, bien que peu inspirée offensivement (11 buts).

Guingamp - Clermont : duel de milieu de tableau

Guingamp (6e) et Clermont (16e) partagent une irrégularité chronique. Clermont est en difficulté, avec une défense friable (14 buts concédés) et une attaque peu prolifique. Guingamp, malgré ses 4 victoires, reste imprévisible. Le match pourrait tourner en faveur de l’équipe la plus réaliste. Clermont cherchera à s'extirper d'un bas de classement où Bastia ressemble déjà à un condamné vers la future Ligue 3 !

Le Mans (8e) reste dans la course au Top 6, mais Boulogne (15e) doit sortir de la zone rouge. Le danger viendra de Louis Mafouta, très actif dans le jeu (4 buts, 13 tirs, 33% d'occasions conclues par un but). Boulogne, malgré une défense faible (13 buts), s’accroche.

Bastia - Laval : Un report qui fait mal

Dernier contre avant-dernier. Bastia (18e, 4 pts) n’a toujours pas gagné, alors que Laval (17e, 8 pts) vient d’enchaîner cinq matchs sans victoire. Bastia compte seulement 4 buts marqués en 10 journées. Un match sous pression, où la peur de perdre pouvait paralyser les deux formations. Il n'en sera rien. A cause du vent, la rencontre est annulée et reportée !

Montpellier (7e) reçoit Nancy (11e) dans un duel de relance. Les Héraultais, inconstants, misent sur leur solidité défensive (10 buts encaissés) mais manquent d'efficacité offensive (9 buts). Nancy, malgré trois défaites récentes, possède des talents comme Zakaria Fdaouch (15 passes clés, 79 % de passes réussies).

Amiens (10e) et Rodez (9e) comptent chacun 13 points. Rodez s’appuie sur Jean Lambert Evan's Allan (17 passes clés, 3 passes décisives) pour dicter le tempo, tandis qu’Amiens cherchera à s’appuyer sur son bloc défensif, porté par Paul Bernardoni (31 arrêts, 3 clean sheets). Un match serré, aux allures de test pour la suite de la saison.

Annecy - Saint-Étienne : duel d’ambitions

L’ASSE (3e, 20 pts) reste au contact du podium malgré sa défaite très frustrante face à Guingamp. Le déplacement à Annecy (12e, 12 pts) sera capital pour rester dans la course au sommet. Les Verts pourront compter sur Lucas Stassin (4 buts), mais aussi sur Augustine Boakye, maître passeur (5 passes décisives, 13 dribbles réussis).

Annecy est accrocheur, mais manque de constance. Sainté n’a pas le droit à l’erreur, sous peine de voir Troyes et Pau s’échapper.

Cette 11e journée pourrait rebattre les cartes de la Ligue 2. Entre le haut de tableau où Saint-Étienne et Pau veulent rester au contact de Troyes, et le bas où Laval, Bastia, Clermont et Boulogne jouent leur survie...