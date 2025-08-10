Dans un match riche en buts et en rebondissements, l’ASSE a ramené un point de Laval (3-3). Entre automatismes à trouver, talents confirmés et états de forme prometteurs, voici les leçons à retenir.

La reprise de la Ligue 2 nous a offert un affrontement palpitant entre l’ASSE et le Stade Lavallois, riche en rebondissements. Dès la 3e minute, Cardona se procure la première occasion stéphanoise, mais Laval répond vite par une frappe, repoussée par Larsonneur. Dans la foulée, Moueffek accélère et Old tente sa chance, sans succès. Les Tangos ouvrent pourtant la marque sur leur première vraie occasion : Tchokounté place une tête imparable (1-0).

Les Verts réagissent onze minutes plus tard : Moueffek sert Cardona pour l’égalisation (1-1). La dynamique bascule, et Boakye donne l’avantage à l’ASSE (2-1) avant que Nade ne concède un penalty transformé par Tchokounté, auteur d’un doublé (2-2).

Au retour des vestiaires, Laval pousse, mais une action rapide menée par Nade, Old et Boakye permet à Old de redonner l’avantage aux Stéphanois (3-2). Boakye manque de peu le doublé. Les entrées de Ferreira, El Jamali, Miladinovic et Davitashvili apportent du sang neuf, et Ferreira frôle le break par 2 fois.

Mais à la 87e, sur un corner, un coup de billard profite à Laval qui arrache l’égalisation (3-3). En toute fin de partie, Théo Pellenard empêche Davitashvili de filer au but et est expulsé. Un match intense où l’ASSE a montré des atouts offensifs prometteurs, mais aussi des failles défensives à corriger.

Un onze pas encore huilé

Ce nul à Laval l’a confirmé : le onze stéphanois n’a pas encore trouvé son équilibre, notamment sur le plan défensif. L’intégration de nouvelles recrues comme Ebenezer Annan et Chico Lamba demande du temps. Si leurs qualités et leur engagement ne font aucun doute, la coordination avec leurs nouveaux coéquipiers et les repères collectifs restent perfectibles.

Chico Lamba a notamment évolué avec Maxime Bernauer durant presque toute la préparation. Le Portugais était associé à Nadé pour la seconde fois après le match à Cagliari en l’absence de l’ancien joueur de Zagreb. Quant à Ebenezer Annan, il vient à peine de débarquer dans le Forez et jouait pour la première fois une rencontre avec ses nouveaux partenaires.

Certaines phases défensives, comme l’action qui amène le penalty lavallois ou le but du 3-3, illustrent ces ajustements à opérer. Les prochains matchs devront permettre à ce groupe renouvelé de gommer ces errements. Joao Ferreira, apparu en fin de rencontre devra lui aussi s’intégrer dans cette défense stéphanoise. Une défense qui devra vite prendre ses marques.

Du talent malgré de nombreux absents à l’ASSE

Ce point arraché au stade Francis-Le-Basser est d’autant plus encourageant que Eirik Horneland devait composer sans une dizaine d’éléments. Stassin, Ekwah, Bouchouari, Nguessan, Bernauer ou encore Jaber… étaient absents, laissant la place à d’autres de se révéler.

Les Verts ont pourtant montré un visage offensif séduisant, avec un jeu direct et des prises d’initiatives constantes. La capacité de l’équipe à rester dangereuse malgré ce déficit quantitatif montre la profondeur d’effectif et la capacité d’adaptation du groupe. Le coach norvégien pourra prochainement compter sur un pur numéro 9 quand Joshua Duffus aura reçu son passeport Jamaïcain. A ce moment là, l’attaquant pourra alors enfin être officiellement engagé avec l’ASSE

Des hommes déjà en forme

Au rayon des satisfactions, le rendement offensif du trio d’attaque, Old - Boakye - Cardona est à souligner. Aïmen Moueffek, s’est également montré intenable dans ses projections. Le marocain a été un détonateur constant. Augustine Boakye, auteur d’un but et d’une passe décisive, a confirmé qu’il pouvait être une arme redoutable. Irvin Cardona, lui aussi buteur, a prouvé qu’il avait le sens du but et qu’il sera un homme fort sur le plan statique pour l’ASSE en Ligue 2. Ben Old a lui aussi performé sur le plan statistique. Le néo-zélandais a servi Irvin Cardona sur l’égalisation stéphanoise avant d’inscrire le but du 2-3.

Les trois offensifs ont trouvé le chemin des filets, un signe fort pour la suite de la saison. Si la défense doit encore se solidifier, l’attaque, elle, est déjà prête à frapper.

Ce 3-3 à Laval laisse un goût mitigé. L’ASSE a montré du caractère et une belle efficacité offensive, mais devra rapidement gagner en solidité derrière pour transformer ces nuls spectaculaires en victoires.