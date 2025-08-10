En débarquant dans le forez, les nouveaux dirigeants de l'ASSE annonçaient la couleur : la structure de formation du club Stéphanois sera au centre du projet. Un an après, des mesures ont déjà été appliquées. Analyse dans notre dernière vidéo sur Youtube.

Considéré comme l’un des meilleurs centres de formation en France, le vivier stéphanois a clairement pesé dans la balance au moment du rachat du club par KSV.

"Huss Fahmy expliquait en début de saison que c’était l’une des raisons qui les ont poussés à racheter l’ASSE", rappelle Sylvain, rédacteur pour Peuple Vert. Le centre de formation stéphanois dispose aujourd’hui de très belles ressources, affirme ce dernier. Ils vont petit à petit y apporter leur patte pour faire progresser ce qui peut encore l’être."

Mais le projet s'inscrit dans le long terme. Patience, assure le rédacteur. "C’est une année qui va être ultra importante pour le centre de formation. Il y a des constats qui vont être posés, des volontés d’améliorer les choses. Des choix stratégiques vont être à faire pour coller à la vision de Kilmer."

Des moyens importants pour encadrer la progression des jeunes ?

Et si l'ASSE n'hésite pas à sortir le chéquier pour l'équipe première, ce devrait également être le cas pour son centre de formation. De nouveaux outils pourraient bien compléter le quotidien des jeunes Stéphanois. "Ils ont déjà introduit une machine de réalité virtuelle au centre, affirme Sylvain. Les joueurs mettent un casque et bossent sur la prise d’information à travers des exercices précis, avec des niveaux à franchir. Chacun passe à son tour et doit progresser dans ces mini-jeux pour améliorer sa lecture du jeu, sa vitesse d’analyse."

Au point où les dirigeants stéphanois souhaiteraient même impacter le projet de jeu des différentes sections. "Les équipes du centre de formation vont désormais jouer à la "Horneland", détaille Clément, spécialiste de la formation. "C’est-à-dire avec des principes de jeu bien définis. Pressing haut, contre-pressing agressif, beaucoup d’intensité, un jeu très énergivore avec des projections rapides vers l’avant. C’est ce style-là que le centre va adopter."

Une saison charnière attend le centre sportif Robert Herbin.

Vidéo disponible sur Youtube !