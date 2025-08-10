Semaine de reprise du championnat pour l'ASSE. La Ligue 2 a repris ses droits. Retour sur les informations qu'il ne fallait pas rater cette semaine !

Joao Ferreira en Vert !

L’AS Saint-Étienne tient son nouveau latéral droit. João Ferreira, défenseur portugais de 24 ans, vient officiellement de rejoindre les Verts en provenance de Watford. Une nouvelle recrue validée pour l’ASSE dans ce mercato !

Formé au Benfica Lisbonne, Ferreira évoluait à Watford depuis janvier 2023 et possède plusieurs expériences européennes à son actif. Mesurant 1,85 m, il peut également dépanner en défense centrale ou au poste de milieu droit.

L'ASSE tient enfin son latéral gauche !

Depuis plusieurs jours, son nom revenait avec insistance du côté de la Serbie. C’est désormais officiel : Ebenezer Annan (voir le portrait ici) rejoint l’AS Saint-Étienne en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. Le défenseur ghanéen de 22 ans débarque dans le Forez contre une indemnité estimée à 2 millions d’euros, assortie de 500 000 euros de bonus à en croire les médias locaux. Une recrue stratégique qui vient combler un poste laissé vacant depuis le départ de plusieurs latéraux.

Strahinja Stojković attendu à l'ASSE

L’AS Saint-Étienne poursuit sa politique de recrutement ambitieuse et tournée vers l’avenir. Selon les informations de Meridian Sport, le jeune international U19 serbe Strahinja Stojković serait en passe de rejoindre le Forez. Âgé de seulement 18 ans, cet arrière droit prometteur évolue à l’Étoile Rouge de Belgrade, où il s’est illustré au sein du centre de formation, avant de gratter quelques minutes avec l’équipe première.

De notre côté, on nous a bel et bien confirmé l'intérêt des Verts pour ce jeune joueur. L'ASSE mène toujours les négociations, mais on se montre particulièrement optimiste quant à la signature du jeune serbe. À suivre !

Un record d'abonné explosé

À une semaine du grand retour au Chaudron, l’AS Saint-Étienne vient de franchir un cap exceptionnel : plus de 20 000 supporters sont déjà abonnés pour la saison 2025-2026. Du jamais vu pour un club de Ligue 2 !

Ils avaient promis d’être là. Ils le prouvent une nouvelle fois. Portée par une campagne d’abonnement percutante, "Je serai là", l’ASSE a officiellement dépassé la barre symbolique des 20 000 abonnés. Un chiffre historique qui confirme l’amour indéfectible du public stéphanois, même après la relégation. Ce total constitue un record absolu pour un club de Ligue 2, éclipsant très largement l’ancien sommet détenu par le RC Lens (16 608 abonnés en 2019-2020).

Laval - ASSE : Le verdict de la première journée est tombée

Saint-Étienne a entamé sa saison par un match nul 3-3 sur la pelouse de Laval, laissant un goût amer malgré le point pris. Offensivement, les Verts ont montré de belles choses avec un trio Boakye–Cardona–Old efficace et inspiré. Aïmen Moueffek, très présentet inspiré au milieu, a encore prouvé qu’il était le moteur de l’équipe. Mais défensivement, les errements, notamment de Mickaël Nadé, ont coûté très cher avec deux buts offerts à Tchokounté.

L’ASSE a manqué de maîtrise dans les moments clés, notamment dans le temps additionnel où Laval a arraché l’égalisation. Les changements opérés par Horneland n’ont pas suffi à stabiliser le bloc ni à tuer le match. Physiquement, certains joueurs comme Annan ont semblé à court sur la fin, signe que la préparation n’a pas encore porté tous ses fruits. Le collectif a alterné séquences de jeu séduisantes et passages de flottement inquiétants. Ce point pris à l’extérieur reste positif sur le papier, mais il confirme que l’ASSE a encore des réglages urgents à opérer. Pour espérer jouer le rôle de favori annoncé, il faudra rapidement trouver plus de solidité et de constance.