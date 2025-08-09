Bloqué par un détail administratif, Joshua Duffus attend encore pour devenir officiellement joueur de l’ASSE, malgré un mois d’entraînement avec les Verts.

Le mois d’août est décidément animé du côté de l’ASSE. En l’espace de trois jours, le club a officialisé trois renforts. Ebenezer Annan vient solidifier le flanc gauche de la défense stéphanoise. Sur l’aile droite, c’est Strahinja Stojković, l’un de ses jeunes coéquipiers à l’Étoile Rouge de Belgrade, qui débarque, juste après rejoint par João Ferreira pour renforcer le même secteur. Et le mercato des Verts est loin d’être terminé ! Du mouvement est encore attendu, notamment sur le front de l’attaque.

L’ASSE face à la règle des extracommunautaires

Selon l’article 553 de la Charte du football professionnel, « un club de L2 peut avoir au maximum sous contrat deux joueurs non ressortissants d’un pays de l’Union européenne… ». Problème pour l’ASSE : avec Ben Old (Nouvelle-Zélande) et Mahmoud Jaber (Israël), le quota est déjà atteint. Le Royaume-Uni ayant quitté l’UE depuis le 31 janvier 2020, Joshua Duffus, attaquant anglais de 20 ans arrivé libre de Brighton, est considéré comme extracommunautaire. Résultat : impossible de signer son contrat tant qu’il ne change pas de nationalité selon les informations de l'Equipe.

Duffus devient citoyen jamaïcain

Pour contourner ce blocage, le joueur a activé une solution familiale. Obtenir la nationalité jamaïcaine, pays de sa mère et détenteur d’accords avec l’UE. Alors qu’une telle procédure dure généralement six mois, Duffus a bouclé l’opération en une vingtaine de jours. « Mais il lui manque encore le passeport », précise L’Équipe. Une fois ce document en main, il pourra être officiellement enregistré comme joueur de l’ASSE.

Un renfort en attente pour l’attaque stéphanoise

Aligné à deux reprises lors des matchs de préparation, Duffus a déjà eu l’occasion de s’intégrer au groupe. Mais il n’a pas pu participer à la première journée de championnat à Laval. Son officialisation ne devrait pas entraîner de départ immédiat, mais offrir une solution offensive supplémentaire à Eirik Horneland dès que le passeport jamaïcain sera délivré.