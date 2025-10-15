Une seconde place en Ligue 2, un rythme comptable en phase avec l'objectif de retrouver la Ligue 1. Et pourtant, Eirik Horneland et l'ASSE est sous le feu des critiques. Les suiveurs du club forézien sont souvent pointés du doigt pour leur extrême sévérité. Analyse dans le dernier Sainté Night Club, avec David Gluzman, spécialiste du monde économique et intervenant régulier dans l'After Foot (RMC).

Co-leaders à la trêve, l’ASSE affiche le profil d’un candidat crédible à la montée. Mais certaines victoires arrachées de justesse rappellent que rien n’est acquis. Et pourtant, ce n'est pas faute d'afficher un projet solide pour les prochaines années. "Vous êtes peut-être l’un des projets financiers les plus intéressants du foot français en ce moment., analyse David Gluzman.

Vous avez sûrement l’un des actionnaires les plus engagés du foot français. (...) Sur le marché des transferts, vous dépensez plus de 70 % du total des montants engagés en Ligue 2. Franchement, à ce niveau, vous êtes le PSG de la Ligue 2 – et je le dis dans le bon sens du terme."

L'ASSE à l'heure sur le plan comptable

Sur le terrain, Saint-Étienne répond présent. Et au classement, les hommes d'Eirik Horneland sont loin d'être en retard, analyse l'intervenant régulier de l'After Foot. "Comptablement, vous êtes là. Collectivement, c’est probablement encore un peu juste, mais individuellement, vous répondez présent. Vous n’êtes pas encore totalement prêts, vous affichez quand même une moyenne de 2,2 points par match. Franchement, il faudrait être sacrément exigeant pour ne pas être satisfait de votre début de saison."

Mais près de 25 millions d'euros dépensés cet été, le résultat affiché apparaît davantage comme une normalité, analyse Sylvain, rédacteur pour Peuple Vert." Au vu des investissements et tout le travail de fond qui a été fait depuis cet été, c’est presque logique, quelque part, d’en être là aujourd’hui. Tout se jouera lorsque l'ASSE retrouvera l'élite, poursuit ce dernier. La vraie réponse, pour moi, on l’aura si on remonte en Ligue 1 à la fin de la saison. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première année, c’était un échec. Aujourd’hui, les supporters stéphanois veulent voir des résultats en Ligue 1. Et c’est là qu’on pourra vraiment juger."

Mais une stabilité encore à trouver ?

"Dès que vous allez trouver une réelle cohésion collective, ça devrait le faire", analyse David Gluzman. Car avec un effectif revu dans les grandes lignes cet été, les préceptes Horneland semblent encore loin d'être entièrement intégrés. "Je n'ai pas envie de vous porter la poisse, mais comparé à la concurrence, vous avez une réelle marge. Et avec les moyens que vous avez… l’exigence est normale. On ne va pas commencer à arrondir les angles. Vos objectifs, c’est la montée directe. Voire, soyons francs, être champion."

"On peut reconnaître que comptablement, ça tourne, et quand même dire qu’on attend mieux, appuie Sylvain. Aujourd’hui, on gagne beaucoup sur des exploits individuels. Et ça, en Ligue 1, ça ne suffira plus. Il faudra un véritable projet collectif, quelque chose de plus huilé, plus cohérent, plus lisible aussi. Mais il ne faut pas oublier non plus que l’été a été très mouvementé… ça prend du temps."